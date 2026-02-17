Una exposición sobre su "vida y obra", "digno colofón" del 150 aniversario de Narciso Alonso Cortés en Valladolid

Apertura de la exposición sobre Narciso Alonso Cortés en la Sala de Exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid, con una recreación de su despacho. - EUROPA PRESS

La Sala de Exposiciones de la Casa Revilla-Fundación Municipal de Cultura de Valladolid acoge desde este martes una exposición que recoge un amplio material documental, bibliográfico, hemerográfico y fotográfico e incluso mobiliario para repasar la "vida y obra" del historiador y poeta vallisoletano Narciso Alonso Cortés, cuando se acerca el final de la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento.

La exposición ha abierto sus puertas este martes por el gerente de la FMC, José Ignacio de Uribe, los miembros de la comisión que coordina el sesquicentenario de Narciso, Mariola Alonso-Cortés (biznieta de Don Narciso), y Carlos Aganzo (poeta, periodista y director de Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y Grupo Vocento); y los comisarios de la exposición, los comisarios de la muestra Eduardo Pedruelo (director del Archivo Municipal) y Miren Elixabet Diaz, entre otros.

Entre el público de este acto estaba la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, que como ha explicado el gerente de la FMC no ha intervenido en el acto ante la prohibición de las inauguraciones de obras y servicios públicos en "periodo electoral".

La propuesta muestra las variadas facetas de Narciso Alonso Cortés, dentro del programa conmemorativo del 150 aniversario del polígrafo vallisoletano, que ha incluido actos "casi cada mes" desde marzo de 2025, como ha destacado De Uribe, y afronta su "recta final" con esta exposición, un "digno colofón" que se puede visitar hasta el 5 de abril.

En la sala de exposiciones situada en la planta semisótano de la Casa Revilla se puede ver una compilación de objetos, escritos y publicaciones organizadas bajo el comisariado de los coordinadores del sesquicentenario de Narciso, junto a Eduardo Pedruelo, Paz Altés y la técnico del Archivo Municipal Miren Elixabet Díaz, y con el diseño expositivo del arquitecto Eduardo Fuentes.

Pedruelo ha explicado que en el diseño de la muestra han tratado de "aprender en una sóla exposición una vida muy fecunda", que ha recordado que el propio escritor definió "definió de forma magistral y humorística en dos versos" como "cada dos años, un chico, cada chico cinco tomos", lo que refleja "en cierto modo la fecundidad de la vida de un hombre para el que la familia y el trabajo fueron tan importantes".

El archivero ha destacado el papel de los miembros actuales de la familia Alonso-Cortés, que ejercen "como verdaderos archiveros", porque pese a que "Don Narciso produjo mucho, casi todo se ha conservado".

Además, se ha contado con la colaboración de otros fondos, como el propio Archivo Municipal, la Real Academia de Bellas Artes de La Purísima Concepción o la Fundación Miguel Delibes.

De parte de la familia, Mariola Alonso-Cortés ha mostrado el agradecimiento de todos ellos "de corazón" a la ciudad de Valladolid, al Ayuntamiento y todas las instituciones, y ha subrayado que "Don Narciso" está "más vivo que nunca, a la vista está" ya que mediante este 150 aniversario se ha podido recopilar y profundizar sobre aspectos de su vida.

SIETE BLOQUES

La exposición se divide en siete grandes bloques temáticos y el recorrido comienza con un capítulo dedicado a su esfera más íntima, en lo familiar y personal, sus orígenes vinculados a su padre, Antonio Alonso Cortés, quien fue rector de la Universidad de Valladolid, sus amistades o sus aficiones, como la zarzuela y el ciclismo, en el que fue un verdadero precursor en la ciudad como organizador de primitivas competiciones.

Un segundo apartado se centra en la labor como docente de Lengua y Literatura, que le llevó por diferentes destinos antes de recalar, ya de forma permanente, en su Valladolid natal, donde digirió el Instituto General Técnico de la ciudad, hoy, IES José Zorrilla. Este bloque aborda, también, la producción de manuales de Lengua, Gramática o Historia de la Literatura, que firmó el vallisoletano.

El recorrido se detiene en el papel que tuvo Narciso Alonso Cortés en el despertar de la conciencia castellana, que pasó del amor por su tierra a evolucionar en unas ideas "regionalistas" y "regeneracionistas". Se presenta desde dos perspectivas, como incansable investigador del folclore castellano e impulsor de la Revista Castellana y la Sociedad Castellana de Excursiones.

El cuarto bloque de la exposición pone el foco en su incansable dedicación a la investigación histórica en temas literarios (con investigaciones biográficas y filológicas sobre grandes nombres de la historia de la literatura) y de historia vallisoletana (en sus inolvidables series de Miscelánea vallisoletana y en sus innumerables ensayos monográficos).

La muestra continúa con un capítulo que versa sobre su vinculación y dedicación, estrecha y afectuosa, a Valladolid, a la que él llamaba "el amor de mis amores", y los honores que recibió de la ciudad, como cronista oficial e hijo ilustre y la concesión de la medalla de oro de la ciudad.

La huella de Narciso Alonso Cortés en Valladolid se proyecta, también, en dos instituciones que impulsó como el Museo Casa de Cervantes de Valladolid y la Casa de Zorrilla, personaje, este último, de cuya vida y obra fue "el gran especialista". De hecho, 'Zorrilla, su vida y sus obras', le sirvió para obtener el prestigioso Premio Fastenrath de la RAE.

En esta línea de reconocimientos y homenajes se presenta el sexto apartado de la exposición, con muestras de las distinciones que recibió a lo largo de los años, así como su pertenencia a las principales entidades e instituciones culturales del momento: la Real Academia Española, la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la Purísima Concepción de Valladolid, la Hispanic Society, el Museo Nacional de Escultura o el Ateneo de Valladolid, además de otros institutos, academias y sociedades que quisieron que don Narciso enriqueciera sus respectivas nóminas de miembros.

También se puede ver una reproducción de parte de su despacho, con un escritorio, varias sillas y dos estanterías así como una antigua alfombra con el escudo de Valladolid.

El recorrido expositivo se cierra con una vitrina que testimonia cómo se vivió la desaparición de don Narciso en 1972; cómo aconteció su despedida y su sepultura en el Panteón de Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid y cómo Valladolid conserva su memoria con gran orgullo.

El colofón a la muestra lo pone una pequeña vitrina con una misiva que envió a uno de sus hijos, cuando "Don Narciso" contaba con unos 70 años, en la que se quejaba de que estaba cansado de escribir. En contraposición, un mural de unos dos metros de anchura recopila la ingente cantidad de obras que se le atribuyen, con el matiz de que "y muy seguramente, unas cuantas más que no hayamos localizado --todavía--".

INFORMACIÓN PRÁCTICA

'Don Narciso, su vida y su obra' permanecerá en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla hasta el 5 de abril. La muestra puede visitarse, con entrada gratuita, de martes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. La propuesta refuerza su carácter divulgativo con un programa de visitas-taller guiadas, también gratuitas, para escolares y para público general (jueves y viernes a las 19.30 horas, sin inscripción previa).

En estos momentos, el Archivo Municipal y el Centro de Publicaciones trabajan en la producción editorial de un volumen misceláneo sobre don Narciso Alonso Cortés que, trascendiendo su papel de "catálogo de la exposición", reunirá un conjunto de ensayos sobre los distintos ámbitos de vida y trabajo de don Narciso, además de dejar testimonio del contenido incluido en la exposición.