Expulsado de España un ciudadano argelino en situación irregular por delitos de hurto y robo con violencia

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

MIRANDA DE EBRO (BURGOS), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro han llevado a cabo los trámites policiales para la expulsión de España de un ciudadano argelino de unos 30 años por su relación con delitos de robo con violencia y hurto.

Una resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos en enero de 2025 pesaba sobre el individuo, cuya salida efectiva del país tuvo lugar el pasado 11 de julio, tras ser ingresado temporalmente en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se regularizaban varias causas pendientes con la Administración de Justicia por los mencionados delitos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La expulsión ahora ejecutada conlleva una prohibición administrativa de regresar a España y al resto del espacio Schengen por un período de cuatro años, en cumplimiento de las disposiciones previstas en el régimen sancionador de la vigente Ley de Extranjería, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

La Policía Nacional destaca la importancia de las denominadas 'expulsiones cualificadas', aquellas llevadas a cabo sobre un ciudadano extranjero con antecedentes policiales y penales por la comisión o presunta comisión de delitos en territorio español.