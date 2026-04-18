Extinguido el incendio forestal de Vega de Espinareda (León) tras calcinar unas 35 hectáreas arboladas

LEÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado extinguido el incendio forestal que se originó el jueves en la localidad leonsa de Vega de Espinarade tras calcinar unas 35 hectáreas de masa arbolada y en el que llegaron a intervenir casi una treintena de medios aéreos y terrestres.

Según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl recogidos por Europa Press, el incendio se originó sobre las 14.25 horas y las causas probables de origen se encuentran en investigación.

En concreto, el operativo que ha intervenido en el lugar ha estado formado por seis agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, dos bulldozer, dos brigadas helitransportadas y seis helicópteros o hidroaviones.