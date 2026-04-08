Extinguido el incendio intencionado de Busdongo de Arbas (León) tras calcinar unas 170 hectáreas de matorral

Extinguido el fuego intencionado de Busdongo de Arbas (León) tras calcinar unas 170 hectáreas de matorral - JCYL

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado el pasado domingo en la localidad leonesa de Busdongo de Arbas, en la comarca de La Robla, se ha dado por extinguido a las 11.00 horas de este miércoles tras haber afectado a al menos 170 hectáreas de matorral, según ha detallado la Consejería de Medio Ambiente a través del perfil oficial @naturalezacyl.

El fuego, que se originó sobre las 16.50 horas del domingo, llegó a contar con un despliegue de 22 medios aéreos y terrestres, y en su causa probable de origen estaría la mano del hombre, según datos de la plataforma de la Junta de información sobre incendios, Inforcyl.

Las primeras estimaciones apuntan a 170 hectáreas, todas ellas de matorral, y ha sido el incendio que más medios ha necesitado para su control en lo que va de 2026, según ha apuntado el Departamento que dirige el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Precisamente, el consejero ha insistido en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en la "llamada a la responsabilidad y la colaboración de todos" pero también de "los que incendian buscando los objetivos que sean", los que, considera, "no justifica el poner en riesgo al medio natural y a las personas".

Así, ha hecho una llamada a la colaboración con los agentes medioambientales, al personal público, la Guardia civil o a "las policías en general" de "todas las noticias que puedan tener de personas que de forma intencional y también de forma imprudente y descuidada organizan estos incendios forestales".

350 INCENDIOS EN LO QUE VA DE AÑO

Suárez-Quiñones ha advertido de que desde principios de año la comunidad ha registrado 350 incendios forestales, "con una muy importante componente de intencionalidad", ya que señala que en este periodo del año "no ha habido tormentas secos" ni apenas ha habido fuegos originados por chispas de trenes, de modo que de ello extrae que "la inmensa inmensa mayoría tienen una componente intencional".

El consejero en funciones ha añadido que este tipo de incendios en invierno "pasan en el norte de España, en Cantabria o en Asturias", pero "pasa también en Castilla y León".

En cualquier caso, ha precisado que el número de incendios en el arranque de 2026 es "prácticamente" el mismo que el que se da "todos los años", "no es algo nuevo", ha insistido.

Tampoco ha extraído del dato previsiones para la cifra de fuegos que pueda haber en el próximo verano, pero ha incidido en que "lo importante no es el número de incendios, sino las circunstancias en que se producen y la capacidad que tengamos para atajarlos", pues ha recordado que como se vio en 2025 las circunstancias "a veces lo ponen muy difícil" con incendios que "están fuera de la capacidad de extinción".

Por ello ha insistido también en un mensaje a los incendiarios, pues considera que "tienen que pensar mucho lo que están haciendo, lo que han hecho el año 2025 y lo que puede pasar el año 2026".

En cuanto a la situación de los montes tras las lluvias abundantes caídas sobre todo en el mes de febrero, Suárez-Quiñones ha asegurado que se llevan acabo trabajos de prevención, que se han incrementado "de forma importante" en los últimos años y más "especialmente" este año, porque las cuadrillas y el personal público "está todo el año y todo eso incrementa el trabajo preventivo.

La vegetación, ha apuntado, sigue su crecimiento anual y los medios del departamento de medio ambiente trata de controlarla con esos trabajos preventivos, a los que ha apuntado que "tienen que ayudar también los propietarios privados, en sus fincas privadas", que recuerda que también tienen que "tener esa responsabilidad de saber que hay que tratar de mantener limpio lo privado y la público" para que cuando un incendio se inicie "no se propague".