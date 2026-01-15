La fábrica de drones de Indra en León funcionará en septiembre e impulsará la soberanía tecnológica española

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, visita la futura fábrica de drones de Indra Group en Villadangos del Páramo (León), junto a representantes de la compañía, de formaciones políticas y de otras instituciones. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra Group contará en Villadangos del Páramo (León) con la principal y "más avanzada" fábrica de drones multipropósito de España para dar respuesta a los Programas Especiales de Modernización (PEM), que prevé estar en funcionamiento el próximo mes de septiembre y jugará un papel "decisivo" en la soberanía tecnológica y autonomía del país y de Europa en el área de defensa.

Así lo ha manifestado este jueves el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, en un encuentro celebrado en las futuras instalaciones de esta fábrica en León que ha contado con la presencia del presidente ejecutivo de la compañía, Ángel Escribano la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, a quien han explicado los planes de crecimiento de la multinacional. Además de la nueva fábrica de drones, que tiene previsto crear 200 nuevos empleos, Indra espera incrementar las capacidades de ingeniería en la Comunidad con la contratación de otros 150 nuevos ingenieros.

Ángel Escribano ha señalado que este nuevo centro de producción de drones en León, en el que se fabricarán avanzados sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAVs), contribuye a asegurar la "soberanía tecnológica nacional" en este ámbito y responder a las necesidades en de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Con una inversión de cerca de 12 millones de euros, Indra concentrará en las nuevas instalaciones sus capacidades de producción de vehículos aéreos no tripulados, tanto del sistema táctico Tarsis y su sistema de armas con vehículo aéreo multipropósito Valero, como de la munición merodeadora de la nueva empresa creada con Edge para la fabricación de sistemas de defensa en el marco de los Programas Europeos de Defensa. La fábrica contará con líneas específicas de montaje por tipología de dron.

El objetivo es comenzar la fabricación e integración de UAS Clase 1 de menos de 150 kilogramos, tanto destinados a defensa como a aplicaciones civiles, así como la producción seriada de drones con munición a partir de 2027.

Indra colaborará con el aeropuerto de León y con el Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (Grosa) del Ejército de Tierra para contar con un centro de ensayo y validación de los nuevos sistemas, tanto drones como antidrones, según ha explicado la compañía.

UAS COMO SOLUCIÓN "ESTRATÉGICA"

Con esta iniciativa, la compañía avanza en su respuesta industrial a los Programas Especiales de Modernización y pretende reforzar división Indra Weapons & Ammunition, centrada en el desarrollo de vehículos no tripulados, sistemas antidrón, de guiado de precisión y sistemas de energía dirigida. Contribuye, además, a "asegurar la soberanía tecnológica nacional" en el ámbito de los drones y a posicionar a León y a la industria local de cara a oportunidades internacionales, con Europa, que identifica los UAS como solución "estratégica" y como uno de los principales mercados.

Para reforzarse en este ámbito, Indra Group adquirió en 2025 la compañía Aertec Defence & Aerial Systems, incorporando su familia de sistemas tácticos Tarsis a la oferta de Indra y ha adquirido recientemente la tecnología de sistemas no tripulados (UAS) de Wake Engineering.

Además de crear la nueva fábrica de drones, Indra prevé incrementar las capacidades de ingeniería de su centro actual de León. El objetivo de la compañía es reforzar sus capacidades en áreas "clave" como la ciberdefensa, simulación, mando y control e Inteligencia (C2I), desarrollo de software, comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados (UAS), sistemas antidrón (C-UAS), armamento y munición, así como sistemas de tráfico aéreo.

"CAPACIDADES OPERATIVAS FUNDAMENTALES"

Amparo Valcarce ha destacado que, según las previsiones, la fábrica tendrá una facturación de en torno a los 2.000 millones de euros y ha recalcado que, además de proveer a las Fuerzas Armadas españolas, tendrá una vocación de exportar a otros países europeos, de la OTAN y potencias como Emiratos Árabes. "Son capacidades operativas fundamentales para España, para la defensa de la Unión Europea y de la OTAN", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que el complejo para la fabricación de drones es una infraestructura "de vanguardia", símbolo de innovación y de mejora de las capacidades de defensa de España. "Lo que buscamos desde el Ministerio de Defensa es soberanía tecnológica y León va a jugar un papel decisivo", ha subrayado.

Igualmente, ha puntualizado que este proyecto nace de una necesidad "estratégica" de asegurar que España y Europa tengan autonomía, una en tecnologías críticas de defensa, compromiso asumido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad.

AUTONOMÍA TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL

"Tenemos que garantizar autonomía tecnológica e industrial, ser capaces de diseñar, desarrollar, suministrar propios sistemas y tenemos que hacerlo aquí, en España, en León", ha reiterado y ha apuntado que proyectos como la fábrica de Indra son inversiones en seguridad y defensa, pero también en empleo de alta cualificación. El proyecto ya cuenta con encargos por parte de Emiratos Árabes y de Defensa, que ha solicitado ya 150 unidades.

El acto ha contado con numerosos representantes políticos e institucionales, entre ellos el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón; la rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González o el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.