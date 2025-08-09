La falda de la Sierra de Guadarrama delimita la última visita de Miguel Ángel de Vicente a los municipios segovianos - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha realizado un nuevo recorrido por distintos municipios de la provincia segoviano acompañado de los diputados Basilio del Olmo y Benjamín Cerezo para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los pueblos.

También busca sumar localidades en el "objetivo comprometido" de pasar por todos los municipios de la provincia a lo largo del mandato corporativo, según ha destacado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

En esta ocasión, la zona de su periplo se ha localizado en torno al pie y la falda de la Sierra de Guadarrama, con el paso por Valleruela de Pedraza, Pajares de Pedraza, Arahuetes, Pedraza, Orejana, Arcones y Navafría.

En la primera de las localidades, De Vicente se ha encontrado con la alcaldesa, Inmaculada Sanz, y juntos han repasado el proyecto de pavimentación en el barrio de Berzal que se ha incluido en el PAIM 2025, con un presupuesto de 30.000 euros, de los que la Diputación aporta 21.000.

A su vez, el PESE sirve para la mejora de eficiencia energética del salón multiusos de la Casa del Ayuntamiento y la rehabilitación del edificio de la fragua.

La siguiente parada ha estado en Pajares de Pedraza y Arahuetes, donde el regidor, Pedro Francisco Blanco, ha sido el encargado de recibir a De Vicente. En este municipio, el PAIM de este año se dirige a la automatización de contadores de agua, que es una actuación presupuestada en más de 32.800 euros y para la que la institución provincial sufraga 23.000.

En este caso, el PESE se ha seleccionado para la mejora en la instalación de alumbrado, con más de 10.500 euros de las arcas provinciales para un total que supera los 15.000.

La villa de Pedraza ha sido el siguiente nombre de la ruta y allí Miguel Ángel de Vicente ha compartido charla con el alcalde, José Enrique Reques, con quien ha repasado las actuaciones que se siguen en el municipio gracias a planes y líneas dispuestos por la Diputación.

Así, el PAIM apoya la renovación de la red de abastecimiento de agua en el núcleo de La Velilla. Es un proyecto de más de 48.000 euros, que cuenta con cerca de 34.000 de la institución provincial. Además, la pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente en Rades de Abajo ha supuesto otros 32.000 euros, de los que 222.400 han correspondido a la Diputación a través del PESE.