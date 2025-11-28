Fallece a los 85 años Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos

Francisco Gil Hellín - ARZOBISPADO DE BURGOS

BURGOS 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gil Hellín, ha fallecido en la tarde del 27 de noviembre en Murcia, localidad donde residía, a los 85 años de edad, según ha informado el Arzobispado de Burgos.

La capilla ardiente en Murcia ha quedado instalada en la capilla de la Adoración Perpetua del Palacio Episcopal hasta este viernes al mediodía, momento en que sus restos serán trasladados a Burgos. En la capital burgalesa, la capilla ardiente quedará abierta este sábado, 29 de noviembre, en la capilla del arzobispado desde las 9.00 hasta las 16.00 horas.

A las 17.30 horas se celebrará en la Catedral de Burgos la misa de cuerpo presente, seguida del rito exequial y la sepultura en la cripta de la capilla de Santa Ana.

Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos desde 2015, nació en La Ñora (Murcia) el 2 de julio de 1940. Se formó en el Seminario Diocesano de Murcia y obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra en 1975 y desarrolló su labor académica en diversas instituciones, como la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia.

Entre 1985 y 1996 fue subsecretario y, entre 1996 y 2002, secretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede. En 2002, el papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Burgos, sede en la que permaneció hasta 2015, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia. Posteriormente, entre 2018 y 2019, desempeñó el cargo de administrador apostólico de Ciudad Rodrigo.

Dentro de la Conferencia Episcopal Española, Gil Hellín formó parte de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, y de la Comisión para el Clero, además de integrar la Comisión Permanente en representación de la Provincia Eclesiástica de Burgos entre 2011 y 2015.