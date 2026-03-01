Fallece un agente de Medio Ambiente tras sentirse indispuesto cuando trabajaba con otro en Mahide

Imagen donde se encontraba trabajando el trabajador de Medio Ambiente que ha fallecido tras sentirse indispuesto. - 1-1-2 CASTILLA Y LEÓN

ZAMORA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de Medio Ambiente de Aliste ha fallecido cuando estaba trabajando en el municipio zamorano de Mahide, en una zona de difícil acceso y ha comenzado a sentirse indispuesto, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Los hechos se han producido cuando se ha recibido a las 11.39 horas de este domingo una llamada al 1-1-2 de Castilla y León de un hombre que informa su compañero de trabajo, de 66 años, ha comenzado a sentirse indispuesto y ha caído al suelo cuando estaban trabajando en una zona de difícil acceso de la localidad zamorana de Mahide.

Desde del 1-1-2 se realiza inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente y localizar la ubicación exacta de la víctima, además de que se moviliza el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos una enfermera, que se dirige a la zona.

Por su parte, Emergencias sanitarias - Sacyl le explica al trabajador que ha dado la voz de alarma qué es lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia, además de quemoviliza un helicóptero medicalizado (HEMS).

Desde el 1-1-2 también se traslada aviso del incidente a Guardia Civil Cos de Zamora, a los Bomberos de Aliste y a Medio Ambiente de Zamora.

En el lugar han actuado conjuntamente el personal médico del helicóptero medicalizado y la enfermera restadora. pero finalmente se ha confirmado el fallecimiento del trabajador.