Fallece el alcalde de Chamartín (Ávila) mientras montaba en bicicleta

El presidente de la Diputación Provincial ha decretado tres días de luto oficial en que la bandera provincial ondeará a media asta

ÁVILA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad abulense de Chamartín y diputado de Por Ávila, Ángel Jiménez, de 66 años, ha fallecido este mediodía al sufrir un desvanecimiento mientras montaba en bicicleta en las inmediaciones del puerto de El Pico.

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 12.52 horas en el kilómetro 53 de la N-502, dentro del término municipal de San Martín del Pimpollar, momento en el que el centro recibía una llamada alertando del suceso. El alertante, que acompañaba junto a otro grupo de aficionados al regidor, apuntaba a un posible golpe de calor como causa del desmayo.

Hasta allí se han desplazado sanitarios del Centro de Salud de Navaredonda de Gredos, un soporte vital y una unidad medicalizada. A pesar de los intentos por reanimarle, ha fallecido finalmente.

El presidente de la Diputación Provincial, Carlos García, y los trabajadores de la institución han lamentado profundamente el fallecimiento del diputado provincial que había sido ininterrumpidamente alcalde del municipio de Chamartín desde 1987 y diputado provincial desde 1995.

"Es un momento de profundo dolor ante la pérdida de un compañero durante tantos años, alcalde de un municipio y diputado provincial que siempre se preocupó por el desarrollo de su pueblo y por que la Diputación ofreciera los mejores servicios a los abulenses", ha expresado el presidente provincial, que ha enviado su "más sentido pésame" a su familia, amigos y demás compañeros.

El presidente ha decretado tres días de luto oficial, en que la bandera provincial ondeará a media asta en la sede de la Diputación, y se ha puesto a disposición de la familia para ofrecer el "más sentido homenaje a la memoria del querido Ángel".