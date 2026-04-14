Fallece Álvaro Diez González, secretario general de la Federación Leonesa de Empresarios

Álvaro Diez González, secretario general de la FELE, ha fallecido este martes en León. - FELE

LEÓN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), Álvaro Diez González, ha fallecido este martes en León tras una larga enfermedad.

Nacido en La Robla en 1950, Álvaro Diez, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha estado vinculado a la FELE durante más de cuatro décadas, desde su incorporación el 1 de mayo de 1981 como gerente.

En 2004 asumió la Secretaría General, momento desde el cual desempeñó la máxima responsabilidad ejecutiva de la organización. Su labor trascendió el ámbito provincial y participó activamente en organizaciones empresariales de ámbito autonómico y nacional como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la CEOE en Castilla y León y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal).

En la CEOE formó parte de su Junta Directiva, reflejo de su profesionalidad, experiencia y capacidad de representación, desde donde defendió los intereses de las empresas leonesas, según ha informado en un comunicado la FELE.

Asimismo, la organización empresarial ha destacado que su pérdida deja "un profundo vacío" en el ámbito asociativo y económico, donde se consolidó como una de las voces "más firmes y respetadas" en la defensa de la iniciativa privada en la provincia leonesa. "Será recordado como un negociador hábil y un firme defensor del Diálogo Social. Para él, defender a la empresa era, sobre todo, defender el empleo y el bienestar de la sociedad, y afrontaba cada reto con carácter y determinación", ha agregado.

Asimismo, ha destacado, "más allá de sus destacados logros profesionales", su integridad, su capacidad para superar dificultades y su generosidad al apoyar y guiar a las nuevas generaciones. Por ello la FELE ha tenido palabras de reconocimiento por su dedicación y trayectoria y ha transmitido su más sentido pésame a sus familiares, así como a sus amigos y compañeros.