Fallece un hombre de 75 años en el incendio de una vivienda en Valencia de Don Juan (León)

VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 75 años ha fallecido este martes en el incendio de una vivienda situada en la Avenida de Asturias, en la localidad leonesa de Valencia de Don Juan, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido el aviso del incidente a las 5.40 horas, tras ser informada de que salía humo desde una terraza.

Ante esta situación, se ha dado traslado del aviso a la Policía Local de Valencia de Don Juan, a los Bomberos de la Diputación de León y a la Guardia Civil.

Asimismo, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha movilizado al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valencia de Don Juan y una unidad medicalizada de emergencias (UME).

Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos han confirmado el fallecimiento del hombre.