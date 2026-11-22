VALLADOLID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salmantino Juan Pérez Sánchez, conocida figura del movimiento asociativo de la discapacidad y del tercer sector de Castilla y León, ha fallecido a los 70 años, según ha informado este domingo el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en un comunicado.

La trayectoria cívica de Pérez Sánchez estuvo marcada por un "compromiso sostenido" con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, así como "el fortalecimiento del movimiento asociativo y la articulación de las entidades sociales como interlocutoras ante los poderes públicos".

De este modo, desempeñó responsabilidades de máxima representación en el Cremi Castilla y León, en el ámbito de Plena Inclusión Castilla y León y en la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León.

Nacido en Salamanca en1955, era licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Dirección y Gestión de Entidades Financieras. Desarrolló su carrera profesional en el Grupo Santander, donde ocupa distintos puestos directivos durante más de 35 años.

Su vinculación con el movimiento de la discapacidad intelectual nació de su condición de familiar de una persona con discapacidad intelectual. En 2023, recibió el premio cermi.es concedido por el Cermi Estatal, en la categoría de Activista y Trayectoria Asociativa.

Con este galardón se reconoció su "dilatada dedicación al movimiento social de la discapacidad y su contribución a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias", ha señalado el Cermi, que ha lamentado su fallecimiento: "Supone la pérdida de una figura de larga trayectoria y firme compromiso con el movimiento asociativo de la discapacidad y el tercer sector de Castilla y León".

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado "profundamente" la muerte de Pérez Sánchez, a quien ha destacado también como un "referente" en el mencionado sector.

"Toda una vida de compromiso y entrega a los demás. Mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros", ha expresado en una publicación en su perfil de la red social 'X'.