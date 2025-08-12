Fallece un motorista de 52 años tras sufrir una caída en Valdefrancos (León)

Archivo - Fotografía de archivo de ambulancia de SaCyL - SACYL - Archivo

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años ha fallecido tras sufrir una caída en la entrada de Valdefrancos desde Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ocurrió sobre las 22.23 horas del lunes 11 de agosto, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas que solicitan asistencia para el conductor de una motocicleta que había sufrido una caída.

El 1-1-2 avisó de este accidente a la Policía Municipal y los Bomberos de Ponferrada, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil que actúa en el lugar.

Finalmente, se confirmó el fallecimiento del motorista herido, que tenía 52 años. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para atender a los familiares que se encontraban en el lugar.