Fallece un motorista en un accidente en la A-11 en La Cistérniga (Valladolid)

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 52 años ha fallecido este domingi tras sufrir un accidente en la A-112 en La Cistérniga (Valadolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13.56 horas, cuando el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al motorista, un varón de 52 años, que ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, tras lo que ha fallecido, tal y como ha confirmado Sacyl.