Fallece un motorista al colisionar con un turismo en Peñaflor de Hornija (Valladolid)

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. - JUNTA DE CYL - Archivo

VALLADOLID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 50 años ha fallecido este mediodía como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en la localidad vallisoletana de Peñaflor de Hornija, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 12.27 horas, que es cuando el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de una colisión entre una moto y un turismo en el kilómetro 9 de la VP-5503, en Peñaflor, donde, había resultado herido el motorista, un varón de unos 50 años, que se hallaba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Valladolid rural y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del motorista y ha atendido a una mujer que ha sido trasladada posteriormente en ambulancia soporte vital básico al hospital.