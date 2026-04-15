Fallece un motorista al sufrir una caída en la AV-P-115, en Bercianos de Zapardial (Ávila)

AVILA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años ha perdido la vida tras sufrir una caída cuando circulaba por la carretera AV-P-115, en la salida de la localidad de Bercianos de Zapardiel, en la provincia de Ávila, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2.

El suceso se ha producido sobre las 14:08 horas cuando el 1-1-2 ha recibido una llamada que alerta de que un motorista, de unos 40 años, ha sufrido una caída, y está inconsciente con un golpe en la cabeza.

El centro de emergencias 1-1-2 da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl que envía un recurso y un equipo médico del centro de salud, cuyo personal confirma el fallecimiento del herido.