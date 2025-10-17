Fallece una mujer tras una colisión entre un camión y un turismo en Fonfría (Zamora)

FONFRÍA (ZAMORA), 17 (EUROPA PRESS)

Una mujer de unos 30 años y nacionalidad portuguesa ha fallecido tras colisionar un camión y un turismo en el término municipal de Fonfría (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y de la Guardia Civil.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.27 horas, cuando se ha avisado al 112 de una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 509 de la N-122, en Ceadea, localidad perteneciente al municipio de Fonfría (Zamora).

Allí, según la información aportada, había resultado herida la conductora del turismo, que se encontraba atrapada en el interior, por lo que se informó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.

Finalmente, la mujer, de nacionalidad portuguesa y unos 30 años, ha fallecido, según han confirmado en el lugar los efectivos sanitarios.