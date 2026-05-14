Fallece una mujer tras convivir en su domicilio de Valladolid con el cadáver de su madre

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VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de dos mujeres, madre e hija, después de que una familiar hallara los cadáveres de ambas en el domicilio en el que residían al que acudió por no tener noticias de ellas.

Los hechos se produjeron el pasado martes, 12 de mayo, cuando los agentes acudieron a la llamada de esta persona y localizaron los dos cuerpos sin signos de violencia y cuya muerte investiga la Policía Judicial, según informan a Europa Press fuentes del cuerpo y fuerza de seguridad del Estado.

Tal y como relata El Norte de Castilla, la hija fallecida convivió durante meses con el cadáver de su madre y será el informe forense, del que se está a la espera, el que determine las causas del óbito.