Fallece una septuagenaria tras ser atropellada en Mayalde (Zamora)

ZAMORA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años ha fallecido después de ser atropellada por un todoterreno, en la calle Corrales del municipio zamorano de Mayalde, informa el 1-1-2.

Los hechos se han producido a las 18.09 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y un equipo médico de guardia del centro de salud de Corrales del Vino.

Los facultativos han certificado el fallecimiento de la mujer en el lugar del accidente.