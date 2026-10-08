Fallece un trabajador de 60 años al caerle un pino encima en un polígono de Laguna de Duero (Valladolid)

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 60 años ha fallecido este jueves tras caerle encima un pino en el polígono Sapal, en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, según han ifnroamdo a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El accidente ha tenido lugar sobre las 9.15 horas, momento en el que el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada de alerta tras quedar la víctima inconsciente a causa del impacto del árbol.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso de lo ocurrido a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a la Policía Local de Laguna de Duero y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Una vez en el lugar del suceso, los servicios sanitarios únicamente han podido confirmar el fallecimiento del operario.