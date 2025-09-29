Fallece un varón de unos 45 años tras volcar un tractor en Navalacruz (Ávila)

NAVALACRUZ (ÁVILA), 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 45 años ha fallecido tras el vuelco de un tractor en Navalacruz (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.21 horas, cuando una llamada al 112 ha informado del vuelco de un tractor pequeño en el área recreativa de la Dehesa de Navalacruz (Ávila) y explicaba que el ocupante del tractor había quedado atrapado y podría haber fallecido.

La sala de operaciones del 112 ha pasado el aviso a Guardia Civil, a los bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado el equipo médico del centro de salud de Burgohondo.

Los organismos han confirmado en el lugar el fallecimiento del varón, de unos 45 años.