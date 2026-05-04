Fallecido un trabajador al ser golpeado por un camión en las obras de la VA-20 en Valladolid

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VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 60 años ha fallecido este lunes al ser golpeado por un camión en las obras que se llevan a cabo en la ronda este de Valladolid (VA-20), según datos de la Policía Municipal y del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

Los hechos, según el 112 han ocurrido minutos antes de las 11.22 horas de este lunes, cuando la Sala de emergencias ha sido informada de un accidente laboral en el punto kilométrico 10,300 de la VA-20 --a la altura del cruce con la calle Cobalto--, en Valladolid, donde, un trabajador ha sido "atropellado" por un camión de la obra.

Cabe apuntar que en esa zona se desarrollaban este lunes trabajos de asfaltado de la VA-20, que se encuentran en su fase final tras meses de obras de "humanización" de esta ronda.

El 112 ha avisado de los hechos a la Policía Municipal de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil al lugar.

La Policía Municipal ha informado a Europa Press de que el varón, que ha sido golpeado por un camión de la obra, ha resultado finalmente fallecido.