Familia concede 17.691 bonos infantiles de 200 euros en la segunda resolución y llega en total a 34.051 por 6,8 millones

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha concedido un total de 17.691 nuevos bonos infantiles de 200 euros en su segunda resolución, lo que ha elevado el alcance total de esta ayuda, con la suma de los concedidos en diciembre, a 34.051 beneficiarios y una inversión acumulada de 6,8 millones de euros en los últimos cuatro meses.

Según ha informado la Junta de Castilla y León tras la publicación este viernes de este nuevo listado, la partida de marzo ha supuesto un desembolso de 3.538.200 euros para 12.524 familias. Estos datos se han sumado a los 16.360 bonos otorgados en diciembre, cuando se destinaron 3.272.000 euros para facilitar la conciliación de 11.911 familias.

La administración autonómica ha confirmado, además, que el proceso de concesión se mantiene abierto y que está prevista la publicación de un tercer listado de beneficiarios el próximo mes de junio. El objetivo final de la Junta ha sido alcanzar a unas 80.000 familias de la Comunidad, para lo cual se ha dispuesto de un presupuesto inicial de 16 millones de euros ampliables.

El 'Bono Infantil' consiste en un pago único de 200 euros por cada menor de entre 4 y 12 años a cargo. Esta medida busca sufragar actividades formativas, culturales o deportivas fuera del horario lectivo -como clases de idiomas, baile o programación- para apoyar la corresponsabilidad de los progenitores que se encuentran trabajando.

Para haber resultado beneficiarias en estas resoluciones, las familias han debido acreditar unos ingresos anuales inferiores a 55.000 euros, o 27.500 euros en el caso de hogares monoparentales. Esta ayuda se ha integrado en el 'Plan Familias' de la Consejería que dirige Isabel Blanco y se suma a otros recursos de conciliación como el 'Bono Concilia' o los programas 'Conciliamos' y 'Crecemos'.