Familia e Igualdad de Oportunidades convoca el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2026 con más de 260 plazas

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VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto de la Juventud de Castilla y León, ha convocado el programa 'Campos de Voluntariado Juvenil en Castilla y León' para el año 2026, según publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), una iniciativa que tiene como objetivo fomentar valores como la convivencia, la solidaridad y la interculturalidad mediante proyectos de voluntariado en favor de la Comunidad.

La convocatoria ha ofrecido un total de 145 plazas para jóvenes de la Comunidad en campos organizados dentro de Castilla y León, además de 119 plazas destinadas a jóvenes procedentes de otras autonomías. Asimismo, el programa ha incluido plazas en campos de voluntariado organizados por otras Comunidades Autónomas mediante un sistema de intercambio.

Las modalidades de los campos de trabajo han comprendido actuaciones medioambientales, restauración de elementos arquitectónicos tradicionales, animación sociocultural y dinamización rural. Los participantes han de tener entre 18 y 30 años para los campos de mayores de edad, y entre 16 y 17 años para las actividades dirigidas a menores.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará a las 9.00 horas del 25 de marzo y finalizará el 6 de abril de 2026. Según la resolución, la adjudicación de las plazas se realiará mediante un sorteo informático previsto para el 14 de abril, tras el cual se abrirá un periodo de confirmación y posteriores fases de adjudicación directa y repesca para las vacantes restantes.

Los seleccionados para los campos de la Comunidad doberán abonar una cuota de participación de 110 euros, que incluye alojamiento en régimen de pensión completa y un programa de actividades complementarias. Por su parte, los voluntarios tienen derecho a recibir una certificación por el trabajo realizado, equivalente a 50 horas efectivas de voluntariado.

Finalmente, la resolución estipula que la incorporación a los campos se debe realizar por medios propios el día de inicio de la actividad. Los participantes están obligados a colaborar de forma desinteresada en los proyectos técnicos, que tienen una carga media de cinco horas diarias de trabajo durante cinco días a la semana.