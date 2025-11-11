Familia incrementa un 44% el presupuesto en igualdad y lucha contra la violencia de género hasta los 21,41 millones

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado el incremento del la inversión en el proyecto de Presupuestos para 2026 para apoyar y proteger a la mujer que alcanza los 21,41 millones, una partida un 44 por ciento más que el año anterior y que se ha duplicado desde el comienzo de la legislatura, en base al "compromiso" del Ejecutivo autonómico con la igualdad entre sexos y la lucha contra la violencia machista.

El área que dirige la vicepresidenta de la Administración autonómica refleja una "fuerte apuesta" por el empleo como herramienta para garantizar la equidad, según ha trasladado la responsable autonómica durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026.

Durante su intervención, Blanco ha destacado que para la promoción de la igualdad y apoyo a la mujer, el presupuesto destinado a formación, capacitación y empleo se incrementa un 212 por ciento, 3,5 millones más, hasta alcanzar los 5,2 millones de euros

De esta forma, el Ejecutivo autonómico apuesta por la igualdad en el empleo, con actuaciones como los programas 'Multiplica' y 'Capacita', que apoyarán a empresas y mujeres vulnerables en Castilla y León con cerca de 500.000*euros destinados a fomentar la igualdad laboral.

A los que se suma el 'Pemcyl', en el que participaron en 2024 109 mujeres, 26 de ellas víctimas de violencia machista, y de las que 75 (el 69 por ciento) han encontrado empleo, para el que se destinarán 200.000 euros.

La consejera también ha hecho referencia al nuevo programa 'Supera' para transformar la vida de mujeres víctimas de violencia machista a través de formación, apoyo psicosocial y acompañamiento personalizado, se facilitará su inserción laboral y emprendimiento, que contará con 108.000 euros de financiación en 2026.

PRINCIPALES NOVEDADES

Entre las principales novedades, Blanco ha destacado la plena implantación del servicio 'Atiendo', un sistema "pionero" de información, prevención y atención frente a las agresiones sexuales.

En 2026, ha explicado, se destinarán 1,8 millones de euros para ampliar su cobertura y reforzar la atención telefónica y telemática, con el uso de inteligencia artificial para mejorar la detección de patrones, planificar recursos y ofrecer una respuesta más rápida y personalizada.

Finalmente, ha señalado que la formación especializada "seguirá siendo clave" ya que se destinarán 100.000 euros para capacitar a abogados, psicólogos, personal sanitario y fuerzas de seguridad en la atención a víctimas y en la detección precoz de la violencia sexual.

MUJERES TRABAJADORAS

A este respecto, al titular del ramo ha señalado que las subvenciones para la promoción profesional de mujeres trabajadoras han dado "buenos resultados".

Así, ha detallado que en 2024 han sido 274 solicitudes, de las que se han concedido 251; en 2025, 302 solicitudes (en tramitación), por lo que en 2026 se continuará con esta línea, dotada con 500.000 euros.

"Seguiremos fomentando la contratación de mujeres jóvenes en sectores con baja representación femenina, como la agricultura, la industria o el transporte", ha explicado en este punto la consejera, al tiempo que ha anunciado que en 2026 también se incluirá a mujeres mayores de 50 años, un colectivo con "fuertes barreras de acceso al empleo".

A ello se destinarán tres millones de euros en 2026 y se impulsarán lo programas STEM Talent Girl, STEAM Kids y MUSIARQ, dotados con 240.000 euros y se implementará el nuevo programa FP STEAM Mujer dotado para 2026 con 455.000 euros, destinado, como los anteriores, a reducir la brecha de la presencia de mujeres en áreas científicas y tecnológicas en estudios tanto universitarios como de formación profesional.

Del mismo modo, el proyecto de Presupuestos refleja la apuesta de la Junta por la formación, sensibilización, información y participación.

Y con este objetivo se van a realizar actuaciones conjuntas con el Consejo de la Juventud, las federaciones deportivas de Castilla y León, entidades del Tercer Sector y universidades de Castilla y León.

Para ello el presupuesto cuenta con 900.000 euros, más del doble que en 2024, y también con los agentes económicos y sociales, a través del Diálogo Social, con una línea de subvenciones de 983.500 euros para la contratación de agentes de igualdad.

VIOLENCIA MACHISTA

En cuanto a la lucha contra la violencia machista y atención a las víctimas, Blanco ha reiterado el "firme compromiso" para erradicar la violencia contra las mujeres.

En este sentido, la consejera ha remarcado que Castilla y León tiene un sistema que apuesta por la sensibilización y por la información, para lo que se han diseñado nuevas campañas de sensibilización contra la violencia machista, especialmente dirigido a la población más joven, a las que se destinarán 1.150.000 euros.

En la misma línea, la Red de Atención a las Víctimas contará en 2026 con una financiación récord de 6,2 millones de euros, frente a los 4,1 millones de euros del presupuesto anterior (un incremento del 51 por ciento), lo que permitirá reforzar todos los servicios que presta: apoyo psicológico, asesoramiento jurídico-social, traducción e interpretación telefónica, ayudas económicas y recursos residenciales, casas de acogida, centros de emergencia y servicios duales.

En lo que respecta a la atención a las víctimas y a sus familias, las cuentas contemplan 3,65 millones de euros, un doce por ciento más que en 2024, para mantener y ampliar los servicios y recursos para atender y ayudar a las víctimas, como el servicio de traducción e interpretación telefónica, el programa de apoyo psicológico o el servicio de asesoramiento jurídico y acompañamiento social.

De hecho, Blanco ha resaltado que en 2026 se van a reforzar y mejorar estos programas que atendieron en 2024 a 3.868 personas y se aumentará el presupuesto de la Red de Centros Residenciales y casas de acogida.

En este punto, ha precisado que el gasto se ha incrementado, desde 2024, un 38 por ciento, hasta alcanzar los 2,6 millones de euros. También ha detallado que se mantendrá la financiación del proyecto 'Atrapadas', red para la atención a mujeres en situación de explotación sexual y contextos de prostitución, al que destinaremos 500.000 euros en 2026.