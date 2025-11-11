Familia refuerza la inversión en ayudas a la natalidad y la conciliación con 76,3 millones, un 46,6% más

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, comparece ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de su área - CORTES

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado el apoyo a la conciliación y la natalidad de las familias se ha multiplicado casi por cinco al pasar de 16,4 millones en 2021 a los 76,37 previstos en el proyecto de Presupuestos para 2026, 24 millones más que en el ejercicio anterior, con un aumento del 46,6 por cierto, lo que la convierte en el área de actuación que más crece del Departamento.

Todo ello en unas cuentas que prevén una cuantía global para este Departamento de 1.524 millones, lo que supone un incremento del 11,4 por ciento, es decir, más de 155 millones más que las anteriores cuentas y que desde 2021 ha crecido un 41 por ciento en 443 millones.

Así lo ha trasladado la titular de Familia durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar el proyecto de Presupuestos de su área para 2026, en la que ha destacado que estos presupuestos son un reflejo de la "escucha activa y la evaluación de resultados", y llegan para "garantizar derechos, promover la igualdad y contribuir a una Castilla y León más justa, inclusiva y cohesionada".

Blanco ha hecho hincapié, al principio de la comparecencia, en las que son las líneas estratégicas del presupuesto del Departamento que dirige y ha subrayado que el Gobierno autonómico ha realizado un esfuerzo presupuestario para impulsar la natalidad, favorecer la conciliación y reforzar la protección a las familias.

Así, los 179,21 millones --82,1 millones más que al comienzo de la legislatura-- destinados a esta línea estratégica se distribuyen en tres grandes áreas: las ayudas directas a las familias de Castilla y León, las políticas de atención y protección a la infancia y el trabajo por un futuro mejor para los jóvenes de la Comunidad.

En lo que implica el apoyo directo a la familia, la Junta destina un total de 76,37 millones de euros, 24 millones más que en el ejercicio anterior, cifras que son "muy significativas" de las políticas de la Administración autonómica y de su apuesta por facilitar la vida de las familias de la Comunidad.

AYUDAS DE NATALIDAD Y CONCILIACIÓN

Durante su intervención, la responsable autonómica de Familia ha detallado que la partida más cuantiosa es la reservada al fomento de la natalidad mediante el 'Bono Nacimiento', con 20 millones de euros, una ayuda económica para hijos nacidos o adoptados durante el año.

En este sentido, ha puntualizado que hasta la fecha se han concedido más de 20.499 bonos y cuenta con más de 1.600 establecimientos adheridos, yna ayuda que duplica la cuantía máxima de 2.500 a 5.000 euros por hijo.

En cuanto a la conciliación, la ayuda de 750 euros por hijo de 0 a 3 años para sufragar servicios que faciliten la organización familiar y la corresponsabilidad, el 'Bono Concilia', contará con once millones de euros. El pasado ejercicio se concedieron 13.376 subvenciones, un 25 por ciento más que al inicio de legislatura, ha recordado la consejera.

La titular de Familia también ha señalado que el programa 'Crecemos' sitúa su presupuesto en nueve millones de euros y se posiciona como un "recurso esencial" para la conciliación en el medio rural para padres con hijos de entre 0 y 3 años que en 2026 llegará a 263 municipios, poniendo al servicio de las familias 3.945 plazas y más de 400 profesionales.

Por su parte, la iniciativa 'Conciliamos', para niños de entre 3 y 12 años --14 si tienen necesidades especiales-- crece hasta los 3,8 millones, un 5,5 por ciento más.

Se trata, ha ahondado la consejera, de una alternativa en los días laborables de los periodos vacacionales para que los padres puedan acudir con normalidad a su puesto de trabajo mientras sus hijos realizan actividades lúdicas y educativas en los centros escolares.

Esta medida cuenta con un "alto índice de satisfacción" por parte de las familias, ha destacado, ya que en este programa han participado este año 25.451 niños --un 15 por ciento más--.

Blanco también ha recordado que recientemente se ha lanzado un nuevo recurso, el 'Bono Infantil', una ayuda de 200 euros por cada hijo de entre 4 y 12 años para sufragar las actividades formativas y de ocio, dotado con un presupuesto de 16 millones de euros.

Para apoyar la estabilidad familiar se puso en marcha el servicio 'Mediacyl', con el objetivo de ofrecer apoyo psicosocial a las familias a través de una red de centros que echó a andar el pasado año en Burgos y Salamanca y que está funcionando en todas las provincias con un millón de euros. La inversión en este servicio es de 1,68 millones de euros, un once por ciento más que el pasado ejercicio, y ya ha atendido a 3.108 familias.

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Durante su comparecencia, la titular de Familia ha detallado que otro de los pilares de estas cuentas lo integra el "espaldarazo" a la igualdad de oportunidades, tanto entre hombres y mujeres como para las familias y el resto de los colectivos más vulnerables.

Para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el presupuesto se eleva hasta los 291,1 millones de euros para una protección social que debe alcanzar a toda aquella persona que lo necesite, independientemente de sus circunstancias sociales y personales.

Dentro de este ámbito, la consejera ha hecho hincapié en los 212,4 millones reservados a las 280.000 familias más vulnerables de Castilla y León a través de la Red de Protección, para garantizar la provisión de productos de primera necesidad, ayudas para paliar la pobreza energética o promover la integración sociolaboral.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La última de las áreas a la que se ha referido la consejera durante su comparecencia ha sido el de las personas con discapacidad, un punto en el que ha detallado que el presupuesto destinado a esta materia crece en 23 millones hasta alcanzar los 227,8 millones de euros, unas partidas que se han incrementado un 24 por ciento desde el comienzo de la legislatura, en "consonancia con el compromiso" de la Junta con facilitar la integración social de este colectivo.

Por ello, ha incidido en que se va a continuar con la mejora del servicio de Atención Temprana, cuya dotación es de cinco millones de euros y que atiende toda la demanda sin lista de espera y que se presta por 137 profesionales y 21 equipos, para dar respuesta a las necesidades de los niños de entre 0 y 6 años que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.

Precisamente, la responsable autonómica ha detallado que una vía sólida de inclusión social de este colectivo es el empleo. A este respecto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta por los itinerarios de inserción sociolaboral, a los que destina 9,6 millones de euros en 2026.

Blanco ha incidido en que el Ejecutivo autonómico va a continuar con la extensión de la figura del asistente personal, una cuestión en la que ha remarcado que Castilla y León es la segunda Comunidad con mayor número de prestaciones de asistente personal --2.877--, lo que ha implicado un incremento de más del 40 por ciento respecto del comienzo de la legislatura.

ENTIDADES LOCALES

Durante su comparecencia, Blanco ha indicado que otro pilar estratégico es el "fuerte carácter rural" del presupuesto y la necesaria colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social.

Precisamente, a través del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se financia el nuevo Acuerdo Marco de colaboración con las corporaciones locales en materia social con 188,6 millones de euros para 2026 hasta superar los 749 millones en toda la legislatura, lo que equivale a un 38,6 por ciento más que al inicio, en 2021 --136 millones de euros ese año--.