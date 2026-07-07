La familia de la víctima agradece el apoyo social y judicial y critica que el agresor esté en libertad con menos de dos . - EUROPA PRESS

BURGOS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La hermana de Sergio Delgado, el joven fallecido tras recibir una agresión en un establecimiento de hostelería en Burgos, ha expresado su "dolor e indignación", pero también ha agradecido "el apoyo social y judicial" que ha permitido celebrar una vista de apelaciones en las que la Fiscalía y la acusación particular reclaman la repetición del juicio por parcialidad del magistrado ponente de la primera vista.

La mujer espera que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) les proteja como "víctimas y no al asesino", con el propósito de que matar "no salga gratis", ha declarado visiblemente afectada, que también ha expresado el enorme impacto psicológico que ha supuesto encontrarse en la misma sala con el agresor, quien actualmente se encuentra en libertad tras haber cumplido menos de dos años de prisión provisional.

Todo ello, ha denunciando, conduce a la "destrucción por dentro y por fuera" y ha subrayado que "Sergio no se cayó, Sergio se desplomó" tras el puñetazo. Ha rebatido tajantemente el argumento de que la muerte fuera fruto de un accidente o de una caída fortuita tras un único golpe.

A pesar de la disconformidad con el resultado inicial del juicio, la familia ha querido trasladar un agradecimiento explícito tanto a la sociedad por el respaldo recibido como a su equipo legal, a la acusación y a la Fiscalía. Se sienten "totalmente protegidos y amparados por ellos. Han hecho un trabajo esencial, necesario y con mucho ahínco", ha subrayado.

El proceso entra ahora en una nueva fase de apelación que obligará a la familia a revivir las sesiones del juicio, un escenario que califican de doloroso pero necesario. Desea que el TSJ lo haga lo más rápido posible para "poder descansar un poco e ir cerrando puertas", ha concluido.