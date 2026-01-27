Familiares de Sergio Delgado piden justicia: "Un golpe terrible, en un segundo, acabó con su vida y la nuestra" . - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Salió una noche a una despedida de soltero y un golpe terrible, en un segundo, acabó con su vida y con la nuestra", es el recuerdo que la familia de Sergio Delgado rememora todos los días, en palabras de su hermana Carla, respecto de aquella fatídica madrugada del 24 de febrero de 2024 en la que el citado joven, de 32 años, falleció en Burgos capital al recibir un puñetazo en pleno rostro tras identificarse como vallisoletano.

A la espera del juicio con jurado popular que dará comienzo el próximo lunes en la Audiencia de Burgos, al que la Fiscalía y la acusación particular se presentan con las peticiones de 12 y 20 años de cárcel, respectivamente, por un delito, por el mismo orden, de homicidio doloso y de asesinato, los padres de la víctima, Paco Delgado y Txus Franco, y la hija de éstos, Carla, han comparecido este martes en Valladolid ante los medios de comunicación para volver a reclamar una vez más Justicia con mayúsculas y pedir al tribunal sentenciador "seriedad, rigor y humanidad" a través de una sentencia ajustada a la "gravedad de los hechos".

La hermana del fallecido, quien ha llevado todo el peso del acto, tan solo interrumpido en muy breves ocasiones por su padre y solo al final con participación también de la madre, esta última sin poder reprimir el llanto, ha aprovechado para subrayar que Sergio encontró hace dos años la muerte de forma "violenta y gratuita", sin sentido alguno, cuando aquella noche se encontraba en Burgos capital de fiesta con otros cuatro amigos mientras celebraban la despedida de soltero de uno de ellos.

Fue en un momento dado, sobre las 00.30 horas de aquella madrugada cuando otro joven, J.L.N.I, de 25 años, le preguntó de dónde era y, supuestamente, al comunicarle la víctima que de pucela, le propinó un puñetazo en el rostro que le hizo caer de espaldas, golpeándose en la zona occipital, lo que le produjo la muerte casi en el acto a causa del edema cerebral y microhemorragias a nivel de tronco encéfalo.

Para Carla, lo ocurrido tiene que servir de ejemplo de que un asesinato no puede quedar sin consecuencias. "Mi hermano tenía toda la vida por delante que le arrancaron en un segundo. No merecía quedar reducido a una mera estadística o a una noticia de sucesos. Sergio no es un número y no vamos a parar hasta que su vida sea respetada como se merece", ha espetado Carla, en todo momento haciendo gala de una gran serenidad y contención y a cuya intervención se ha sumado también su padre para precisar que "no fue fruto de una discusión, fue solo un segundo y plas".

ORGULLOSOS DE SER DE VALLADOLID

Y es que la familia del fallecido niega que éste hubiera provocado la situación por hacer gala de su condición de vallisoletano. "Sergio no llevaba ningún tipo de simbología. Somos de Valladolid pero hemos veraneado de siempre en el pueblo de nuestros abuelos en León y mi hermano estudio en Segovia y Salamanca y tenía un amor muy grande por ambas ciudades. Yo vivo en Bilbao pero estoy muy orgullosa de ser pucelana, y eso no es nada malo. Lo único que identificaba a mi hermano es que hacía siempre el tonto, disfrutaba con sus amigos y era feliz", ha apostillado Carlas, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sobre el proceso judicial que da comienzo este lunes en Burgos, escenario de los hechos, la hermana de la víctima reconoce que supone un nuevo trago "y un desgaste muy fuerte" para la familia, aunque todos ellos lo asumen y afrontan con el único propósito de honrar la memoria de Sergio y lograr un fallo ajustado a derecho.

"Sé que Sergio está vivo en cada persona que se encontró con él durante su vida, y la mitad de mi alma es suya", ha indicado una Carla siempre contenida, al igual de lo que ha demostrado a preguntas de los periodistas sobre una carta de disculpas escrita por el verdugo de su hermano--permanece preso desde el día de los hechos--y de cuyo contenido ha preferido no hablar, limitándose a indicar que la familia la había leído "por encima".

Lo que sí tienen claro los Delgado Franco es que el conocimiento de la técnica del Muai Thai por parte del encausado tendrá que ser aplicada como agravante en este caso para obtener la máxima condena posible, algo que, como así advierte Paco Delgado, padre del fallecido, jamás podrá compensar todo el dolor que sufren desde el día de los hechos. "¿Cómo valora la sentencia la vida de mi hijo?, cualquier sentencia va a ser poco", añadía el progenitor de Sergio.

La comparecencia ante los medios la ha cerrado la madre del fallecido, Txus, quien hasta el momento había permanecido en silencio que ha roto finalmente, entre sollozos, para mostrar su incredulidad por ser protagonista de una rueda de prensa de este cariz.

"Han sido dos años de total oscuridad, psicólogos, psiquiatras...un trabajo de contención tremendo y gracias a que la familia está muy unida...¡esto lo hago por ti Sergio porque esa llamada nos rompió la vida a todos!", ha confesado Txus, quien ha tenido un recuerdo para las víctimas de la tragedia ferroviaria y sus familiares porque, como así ha apuntado, se pone en su lugar y es consciente de su situación. "Es muy difícil que de la noche a la mañana te encuentres que ya no vas a volver a ver a esa persona", ha concluido.