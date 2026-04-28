Familiares y vecinos de Leticia Rosino se concentran en Tábara para protestar por la libertad de su asesino

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

TÁBARA (ZAMORA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Leticia Rosino y familiares de la joven asesinada han convocado una concentración el próximo 3 de mayo en la Plaza Mayor de Tábara (Zamora) para mostrar su indignación por la próxima puesta en libertad del autor del crimen.

El acto, que tendrá lugar a las 12.00 horas, ha surgido como respuesta a la excarcelación del responsable tras haber cumplido ocho años de condena.

Según han informado los organizadores a Europa Press, la movilización reivindicará la memoria activa por la joven y exigirá justicia por un crimen que "dejó un vacío imposible de llenar". La familia ha expresado que, aunque la justicia haya fijado un plazo legal, "nada podrá devolver la vida arrebatada de manera cruel a Leticia".

La Fundación Leticia Rosino ha señalado que esta convocatoria pretende visibilizar la "necesidad de reformar la Ley del Menor". El objetivo de esta propuesta es "evitar que crímenes graves queden, a juicio de los familiares, impunes o con penas desproporcionadamente bajas".

Durante la jornada, se ha previsto una asistencia "masiva" de ciudadanos de toda la provincia de Zamora para reclamar penas "justas y proporcionales" en casos de violencia con daños irreparables. Los convocantes han insistido en que el acto será "pacífico y respetuoso", enfocado en hacer escuchar la voz de quienes exigen "una mayor protección para las víctimas".

Finalmente, la organización ha invitado a la sociedad a participar en este acto de protesta para "sensibilizar sobre la importancia de contar con leyes más justas". Con esta movilización, los allegados han subrayado que la memoria de Leticia Rosino "sigue viva y que su legado de lucha por la justicia ha continuado vigente".