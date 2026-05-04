Fangoria y La Orquesta Mondragón, protagonistas del festival Música en la Montaña 2026 el 25 de julio en Riaño (León)

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones (centro izquierda), y el alcalde de Riaño, Senén Presa (centro derecha), en la presentación del festival Música en la Montaña y la X Riaño Trail Run. - JCYL

LEÓN, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad leonesa de Riaño acogerá el próximo 25 de julio la novena edición de Música en la Montaña con las actuaciones de Fangoria y La Orquesta Mondragón, además de diferentes actividades de educación ambiental que se han programado para el fin de semana del festival.

Además, la X Riaño Trail Run se celebrará entre los días 26 y 28 de junio y volverá a contar con la etapa Open, que saldrá desde Lario. Cerca de 3.000 corredores han participado en las diez ediciones de la iniciativa.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado por el alcalde de Riaño, Senén Presa, ha presentado este lunes ambas propuestas.

El festival Música en la Montaña tendrá lugar, como en ediciones anteriores, en la ronda de Santander de Riaño, donde se ubicará un amplio escenario para que todos los aficionados a la música puedan disfrutar, gratuitamente, del espectáculo que Fangoria y La Orquesta Mondragón, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

Los primeros en subirse al escenario, a las 21.00 horas, serán los integrantes de La Orquesta Mondragón, agrupación encabezada por el showman Javier Gurruchaga. Tras su actuación, será el momento de la polifacética Alaska como alma mater de Fangoria.

1.175 PLAZAS DE APARCAMIENTO

Desde la organización, y para facilitar la llegada de aficionados, se habilitarán 1.175 plazas de aparcamiento en diferentes zonas de Riaño y estarán controladas y reguladas con el objetivo de facilitar la movilidad de los asistentes.

La Orquesta Mondragón llega a Riaño para celebrar 50 años sobre los escenarios, un periodo en el que la agrupación ha construido una identidad única dentro del panorama musical español y se ha convertido en un "referente" del espectáculo en directo. Gurruchaga y su banda siempre han apostado por una música que mezcla el teatro, el cabaret y la fantasía y sus conciertos no sólo son sonoros, sino que se convierten en una experiencia escénica completa.

Durante la actuación se podrán escuchar temas como 'Viaje con nosotros', 'Caperucita feroz' o el mítico 'Corazón de neón' junto al embalse de Riaño.

Por su parte, los espectáculos de Fangoria son una sucesión de temas que varias generaciones han escuchado, bailado y disfrutado: 'A quién le importa' o 'Ni tú ni nadie' son parte de la historia musical española.

Hablar de Alaska (María Olvido Gara) y Nacho Canut es hacerlo de "dos iconos" de la música que han creado "himnos atemporales". Se conocieron en el año 1977, cuando ella tenía 14 años y él, 19, en el comienzo de la denominada 'movida madrileña', cuando crearon la banda de punk rock Kaka de Luxe junto a Carlos García Berlanga, Fernando Márquez, Manolo Campoamor y Enrique Sierra.

Su trayectoria siguió con Alaska y los Pegamoides y Dinarama hasta que en 1989 fundaron Fangoria. A lo largo de estas décadas sus estilos han evolucionado, pero sin olvidar nunca su esencia, lo que ellos denominan eurodance.

ACTIVIDADES AMBIENTALES

Paralelamente, se desarrollarán en Riaño tres actividades de carácter educativo orientadas a todo tipo de público los días 24 y 25 de julio, que coinciden con la celebración de Música en la Montaña.

El día 24 de julio se desarrollará el taller de estrellas y planetas 'Las estrellas desde la Montaña Leonesa' en la Casa del Parque 'Valdeburón', en Lario. Comenzará a las 21.00 horas y finalizará a media noche.

El sábado día 25 tendrá lugar el paseo de interpretación de la naturaleza 'Por el bosque de Monte Ranedo', que discurrirá desde el aparcamiento de la Casa del Parque 'Valdeburón' a cargo del naturalista Ernesto Díaz. Comenzará a las a las 10.30 horas y finalizará a las 13.30 horas.

Ese mismo día se desarrollará el taller y paseo de interpretación de nubes 'Una mirada al cielo', desde el aparcamiento de la Senda de la Cueva de la Vieja del Monte, a cargo de Javier Orueta, experto en interpretación de nubes y fenómenos meteorológicos. Comenzará a las 11.00 horas y finalizará a las 13.30 horas.

Desde el año 2016 se celebra en Riaño Música en la Montaña, un festival que busca generar importantes beneficios económicos y promocionales a esta zona leonesa. La música y las actividades ambientales que se desarrollan han traído como consecuencia una mayor difusión y un mayor posicionamiento como destino turístico de calidad a la zona de Riaño.

MÁS DE 50.000 ASISTENTES

Desde la primera edición más de 50.000 personas han acudido a este acontecimiento que ha buscado la presencia de espectáculos musicales, destacadas bandas nacionales y giras que sólo recalan en grandes recintos y que muy difícilmente se pueden ver fuera de los circuitos musicales.

Taburete, Loquillo, Ariel Rot, Café Quijano, Luz Casal, Andrés Calamaro, Santiago Auserón, Los Zigarros, Los Secretos, Mikel Erentxun, Cooper o musicales como 'Music has no limits' han posicionado a Riaño como un escenario "de referencia" en el panorama nacional.

"LA MEJOR CARRERA" POR ETAPAS DE TRAIL EN ESPAÑA

En cuanto a la Riaño Trail Run, se desarrollará entre los días 26 y 28 de junio y la cita se ha consolidado como "la mejor carrera" por etapas de trail en España. Ofrece a los corredores una experiencia en un entorno natural "de impresionante belleza" que los lleva a recorrer las montañas de Picos de Europa, Montaña Palentina y Montañas de Riaño y Mampodre.

Desde el año 2023 y hasta la pasada edición se ha incrementado el número de participantes en un 47,7 por ciento, con corredores procedentes de Castilla y León, Madrid, País Vasco y Andalucía, principalmente. Además, ha registrado la presencia de corredores procedentes de 19 países.

La iniciativa, que es calificativa para las UTMB World Series, pone a prueba la resistencia física de los corredores. Cada etapa presenta un recorrido único, diseñado para resaltar la diversidad del terreno y las vistas panorámicas que ofrece la Comunidad.

El evento atrae tanto a corredores experimentados como a aquellos que buscan un nuevo desafío, con un ambiente inclusivo y motivador, así como desde un enfoque en la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural. Miguel Heras, uno de los mejores trail runner del mundo, es el director técnico de la prueba.

Para facilitar el acceso de los corredores, en la presente edición se han organizado diferentes modalidades. Así, los participantes tendrán la opción de correr las tres etapas, dos o la prueba Open, que se ha recuperado para facilitar la llegada de aficionados que quieran probar esta modalidad de trail.

75% DE DORSALES CUBIERTO

En cuanto al número de participantes será, como en las ediciones anteriores, un máximo de 400. A dos meses vista para la celebración el 75 por ciento de los dorsales ya está cubierto, con un 12 por ciento de corredores internacionales procedentes de 11 nacionalidades. El 27,5 por ciento de las participantes son mujeres y 72,5 por ciento, hombres.

Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, País Vasco y Castilla y León encabezan el número de asistentes, con representación de corredores de 16 comunidades. Por países, destacan España, Portugal, Canada, Argentina, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Brasil, Alemania, Uruguay y Rumanía.

La Junta moviliza una inversión global de 6,8 millones de euros para impulsar nuevas infraestructuras turísticas, mejorar accesos y reforzar la puesta en valor del patrimonio natural en la Montaña Oriental Leonesa, con actuaciones repartidas por distintos enclaves del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y su área de influencia.