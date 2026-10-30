Faúndez defiende su actuación en el caso de la biorrefinería ante informaciones de que figura como investigado

ZAMORA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha defendido este viernes su actuación en el caso de la biorrefinería de Barcial del Barco ante las informaciones que le sitúan como investigado tras la querella del promotor de ese proyecto empresarial, Vicente Merino.

Según ha dado a conocer Radio Zamora, el dirigente provincial tendría que declarar el 11 de febrero de 2027, en calidad de investigado, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y administración desleal. En la misma condición se encontraría su predecesor en el cargo, Francisco José Requejo.

Todo, tras la querella de Merino, el promotor de la biorrefinería que nunca llegó a ejecutarse, aunque la Diputación incluso adquirió, en 2021, los terrenos para que se construyeran allí las instalaciones. Lo que denuncia el empresario, según Radio Zamora, es que tanto Requejo como Faúndez habrían cometido "acciones y omisiones deliberadas" y habrían maniobrado "conscientemente" para impedir la cesión efectiva de la finca. A Requejo se le acusaría de retrasar sin causa la cesión y a Faúndez, de paralizar el procedimiento y optar por otro proyecto en esos terrenos.

Con este marco como telón de fondo, Faúndez ha comparecido ante los medios de comunicación para ofrecer explicaciones, a pesar de que, según ha trasladado públicamente, no ha recibido todavía confirmación alguna ni de la admisión a trámite de la querella ni de su supuesta condición de investigado en el caso vinculado a la biorrefinería. Lo que ha hecho por tanto el presidente provincial ha sido contar lo que, bajo su punto de vista, ha sido el proceso hasta la fecha.

En esa línea, el mandatario alistano ha indicado que la Diputación es, efectivamente, propietaria de unos terrenos adquiridos durante el mandato de Requejo en Barcial del Barco, y ha aclarado que la institución provincial tiene la facultad de revertir esa compra, pero que no la ha ejercido en aras a que se pueda implantar algún proyecto que genere "riqueza y empleo" en la zona.

Con esa idea, según Faúndez, la institución provincial contrató a una consultora de "reconocido prestigio internacional" para que asesorara a la Diputación y se iniciara un procedimiento abierto con el fin de que las empresas pudieran concurrir e instalarse en la parcela, "siempre buscando una solución legal, garantista, igualitaria y que beneficie los intereses de esta provincia", ha enumerado el presidente provincial, que ha admitido que existía una empresa interesada en concreto, pero ha recalcado que cualquier particular, incluido Merino, podría concurrir.

En referencia precisamente al promotor de la biorrefinería, Faúndez ha deslizado que la Diputación actúa en función de los intereses generales, que "pueden coincidir o no con los de una persona". "A Merino parece que presentar querellas le resulta gratis. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. A día de hoy, por cierto, todas archivadas", ha remarcado el mandatario provincial, que ha insistido en que carece de la documentación judicial para poder valorar su situación.

Se da la circunstancia de que tanto Faúndez como Requejo están investigados también en la causa de la Ultra Sanabria. En ese caso, tendrán que declarar en los juzgados el 23 de diciembre de este año.