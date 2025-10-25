Faúndez destaca las iniciativas de quienes "apuestan con ilusión" para generar oportunidades en el medio rural de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, visita 'Quinta Mallada', un nuevo proyecto turístico y gastronómico en Torregamones que apuesta por el arraigo y el emprendimiento en Sayago - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado que las iniciativas que apuestan por el arraigo y el emprendimiento rural son el mejor ejemplo de que en los pueblos hay oportunidades para "quienes apuestan con ilusión por su tierra".

"Desde la Diputación seguiremos apoyando a quienes, como esta familia, demuestran que el arraigo y el emprendimiento pueden ir de la mano", ha expresado el presidente provincial en el marco de su visita a las instalaciones de 'Quinta Mallada', un nuevo proyecto turístico y gastronómico en Torregamones que apuesta por el arraigo y el ubicado en Torregamones, en pleno corazón de Los Arribes del Duero.

El presidente provincial ha estado acompañado por el diputado del Parque de Maquinaria y representante provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro, y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez.

Se trata de un proyecto familiar impulsado por Ramón e Isabel, naturales de Villadepera y Gáname, que, tras una vida dedicada a la ganadería, han decidido apoyar a Ramón hijo, formado en Hostería, en esta aventura emprendedora que combina turismo rural, gastronomía y amor por la tierra.

Desde su apertura hace apenas tres meses, 'Quinta Mallada' se ha convertido en un "referente de cómo la ilusión, el esfuerzo y el arraigo pueden generar oportunidades en el medio rural", según ha destacado la Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, el diputado José Ignacio Isidro subrayó el valor de proyectos como este, que "contribuyen a dinamizar la economía local, atraer visitantes y mantener viva la identidad de los pueblos sayagueses".

Quinta Mallada ofrece a vecinos y visitantes un espacio de descanso, naturaleza y buena mesa, donde disfrutar de la tranquilidad de Los Arribes del Duero y de la autenticidad de la gastronomía sayaguesa.