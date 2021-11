Faustino Temprano (UGT) no descarta movilizaciones si no hay acuerdo para derogar la reforma laboral

SALAMANCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, ha manifestado que su formación sindical "no descarta movilizaciones" si no hay acuerdos en materiales tales como el Salario Mínimo Interprofesional o la derogación de medidas aprobadas en las dos últimas reformas laborales.

"Si no hay acuerdos en el Diálogo Social con el Gobierno, bien bilateral, o también con los empresarios, en lo que falta por negociar, UGT no descarta movilizaciones. Me estoy refiriendo a Salario Mínimo Profesional y derogación de las reformas laborales", ha apuntado en una rueda de prensa en Salamanca, donde ha participado en una jornada de trabajo en la sede del sindicato en la provincia.

En esta misma respuesta sobre negociaciones, Temprano ha criticado la actitud "impresentable" de los empresarios, quienes "con un IPC previsto al cinco por ciento, te ofrezcan en las mesas de la negociación un uno por ciento".

"Luego nos quejamos de que el dinero no se mueve y no hay consumo", ha añadido en referencia al sector empresarial, al que ha recordado que el salario que recibe un trabajador "no es para el ahorro, es para el consumo del día a día", pues "a veces con lo que percibe no cubre las necesidades básicas".

"O cambian de mentalidad o tenemos un grave problema", ha reseñado a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa que ha protagonizado en Salamanca, donde ha criticado a las organizaciones empresariales por "mirar más por intereses políticos que por intereses reales que interesan a los ciudadanos".

Sobre ello, el secretario general de UGT Castilla y León ha apostillado que "no se firman acuerdos sabiendo que son buenos por ideologías políticas, por planteamientos políticos".