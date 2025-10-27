La Federación Española de Familias Numerosas reconoce a Ávila con el Sello de Turismo Familiar

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha recibido el Sello de Turismo Familiar hoy lunes de la mano del presidente de la FEFN, José María Villalón. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha reconocido a la ciudad de Ávila como destino turístico para familias y le ha otorgado el Sello de Turismo Familiar, lo que la acredita "como un lugar adaptado y recomendado" para ellas.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha recibido este sello estelunes de la mano del presidente de la FEFN, José María Villalón, lo que pone en valor el "arte, cultura e historia" de la ciudad, la que también propone una "oferta de actividades y servicios que resulta adecuada para todas las edades".

Sánchez Cabrera ha señalado que el distintivo que incorpora la ciudad como destino de turismo familiar refuerza los objetivos en los que trabaja el Ayuntamiento para convertir a Ávila en "un referente en oferta turística diversificada, con una amplia oferta dirigida a sectores relevantes como el familiar".

A este respecto, el Ayuntamiento ha apuntado que se se trabaja en este objetivo "de forma transversal desde las diferentes áreas municipales" con el fin de ampliar la oferta turística y "crear nuevas experiencias aprovechando los recursos patrimoniales con los que cuenta la ciudad".

Ávila es el quinto destino de Castilla y León que obtiene el Sello de Turismo Familiar, que se obtiene tras un proceso de verificación de una serie de requisitos en cuanto a servicios, actividades, recursos e información para comprobar que estén orientados y adaptados a las familias.

El presidente de la FEFN ha asegurado que es una distinción que tenían que haber hecho "mucho antes" por la riqueza que ofrece la ciudad de Ávila.

OCIO FAMILIAR

En total, en España son 30 destinos los que cuentan con este sello, entre los que se encuentran municipios, capitales, provincias y comunidades, todas ellas con algo en común, que es que "facilitan el ocio en familia y contribuyen a que la oferta de turismo enfocado a familias sea cada vez mayor y de más calidad".

Según ha señalado el presidente de la Federación, "el ocio es un capítulo fundamental para las familias", ya que es tiempo de diversión entre padres e hijos, "genera experiencias que quedan en la memoria y que refuerzan el vínculo familiar", por lo que considera que se debe favorecer "que puedan disfrutarlo en las mejores condiciones y con propuestas para toda la familia".

El Sello de Turismo Familiar fue creado en 2013 por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) para reconocer y distinguir destinos, alojamientos y empresas del sector turístico que cubren las necesidades de las familias cuando viajan y se adaptan a lo que este público necesita.

A la vez, pretende ayudar a las familias y familias numerosas a localizar los mejores lugares para sus vacaciones y momentos de ocio, para lo que cuenta con varios canales de comunicación como el portal de información familiayturismo.com, en el que las familias pueden encontrar información de todas las entidades avaladas con el Sello de Turismo Familiar -alrededor de 200 en toda España- entre destinos, alojamientos y actividades para viajar en familia.