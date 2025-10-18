Feijóo: "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras y prostitutas"

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano (i), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i), la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el dinero de los autónomos "no puede ir a pagar chistorras y prostitutas", razón por la que ha señalado que es un "sin sentido" que el Gobierno "viva cada vez mejor a costa de los bolsillos de los demás".

"Entiendo perfectamente la rabia de quien paga para que otros se lo lleven. España no aguanta más este sin sentido", ha remarcado en el marco de su intervención en un acto con autónomos celebrado este sábado en Soria, donde ha estado arropado por el presidente de la Junta y del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de los 'populares' en la provincial, Benito Serrano.

Allí, el líder de los 'populares' ha asegurado no querer "quedarse en la rabia, ni en el pataleo, ni en la denuncia a este atropello, que lo es", en tanto en cuanto "los problemas se solucionan con medidas reales y en este caso se soluciona dejando a la gente trabajar".

En este sentido, ha reconocido ser consciente de que los españoles están "hartos de palabras y lo que necesitan es un cambio real en el país", motivo por el que ha acudido este sábado a Soria para comprometerse con los ciudadanos y autónomos de toda España y presentar un plan integral para el autónomo el que lleva trabajando durante meses y que se está "perfeccionando".

Un plan, ha detallado, que se implementará desde el gobierno, si bien antes se van a plantear distintas cosas para votar en las Cortes, dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene unos problemas "muy diferentes" a los de la ciudadanía, puesto que al levantarse, tiene que preocuparse de su "agenda judicial" y no de "mantener su trabajo".

De esta manera, el líder 'popular' ha relacionado la situación que atraviesa el país con la "subida de impuestos", una "tortura" y un "sin sentido", debido a que el Ejecutivo central "endeuda más que nunca" a los españoles a pesar de que "se paga más que nunca".