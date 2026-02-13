Feijóo lamenta que el "drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y no como Lambán"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervenión hoy en Salamanca. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el "drama" en el PSOE actual es que en él "cabe gente como Óscar López y no como Javier Lambán", del que ha asegurado era una persona "honesta, con la que se podía hablar, acordar y discutir".

En un acto en Salamanca en el que ha respaldado la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco para las elecciones a la Presidencia de la Junta de Castilla y León el próximo 15 de marzo, el líder nacional de los 'populares' ha tildado de "muy graves" las declaraciones realizadas ayer por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M y que ha ratificado hoy y en las que ha señalado al expresidente de Aragón ya fallecido por los resultados en Aragón.

Durante su intervención ha recordado que, en su etapa como presidente de la Xunta, conoció a muchos dirigentes autonómicos, "líderes que servían a su tierra y a su partido y que eran fieles a sí mismos".

"En Castilla y León he conocido al presidente Juan Vicente Herrera, pero he conocido otros presidentes que no son de mi partido. Y voy a mencionar sólo a los que están retirados, no vaya a ser que les crea un problema. He conocido y aprecio a Javier Fernández, a Iñigo Urcullo... Y uno de los mejores que conocí fue, sin duda, Javier Lambán, que era una persona honesta, con la que se podía hablar, con la que se podía acordar y con la que se podía discutir", ha mencionado.

Al hilo de estas palabras, ha afeado las declaraciones "muy graves" de Óscar López y más que se haya ratificado hoy. "Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán y Sánchez tampoco", ha continuado para asegurar que un ministro como él solo lo puede ser de un Gobierno como el actual. "El "drama del PSOE actual es que en él cabe gente como Óscar López y no como Lambán", ha zanjado.

Feijóo ha subrayado que no iba a "descubrir" quien era Óscar López en una comunidad donde se le conoce "mejor que nadie". "Por el influjo de Castilla y León, los madrileños también son muy listos y por tanto, que se prepare Óscar López, si es que al final se atreve a presentar a la presidencia de la Comunidad de Madrid", ha concluido.