Feijóo promete diseñar un modelo de financiación autonómica "justo" para CyL y resolver la falta de médicos

1133977.1.260.149.20261115104614 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en la Feria, a 7 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del Partido y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con Castilla y León a diseñar un modelo de financiación autonómica "justo" y solucionar la falta de médicos.

En un vídeo difundido este domingo, 15 de noviembre, por el PP en la Comunidad, Feijóo ha asumido una serie de compromisos de cara a las elecciones del 29 de noviembre, unos comicios en los que "España necesita un cambio".

"Y Castilla y León necesita un gobierno de la nación que os trate como lo que siempre habéis sido: ciudadanos de primera", ha continuado Feijóo, quien ha recordado a los castellanos y leoneses que tienen "la oportunidad de elegir un gobierno que se haga cargo, por fin, de sus problemas".

En el plano económico y territorial, ha garantizado que va a "diseñar un modelo de financiación autonómica justo, que tenga en cuenta las características y necesidades de esta tierra" y ha asegurado que defenderá en Europa "una PAC suficiente y adecuada a los intereses de nuestro campo".

Asimismo, ha incidido en que apostará por "implantar una política fiscal, energética y de infraestructuras que asegure las inversiones e impulse el desarrollo económico e industrial en todo el territorio".

Feijóo también ha hecho hincapié en los servicios públicos y la vertebración, un contexto en el que ha afirmado que su gobierno solucionará "la falta de médicos" y mejorará "la conectividad en toda la Comunidad, así como garantizará las paradas de bus y recuperará "las frecuencias de tren retiradas en estos años".

En este sentido, se ha comprometido de manera expresa con el ferrocarril: "Necesitamos un gobierno que recupere el prestigio de nuestro tren y que vuelva a convertirlo en un servicio de calidad y de vertebración de nuestro país".

El presidente del Partido Popular ha cerrado el vídeo con un resumen de su compromiso con la Comunidad: "Yo me comprometo con la buena gestión, con la limpieza y con una España que vuelva a funcionar. Me comprometo a darle a Castilla y León el gobierno que esta tierra merece".