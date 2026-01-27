Felipe González alerta de un Trump "que no reconoce límites" y reclama a la UE "preservar influencia y competitividad"

El expresidente del Gobierno Felipe González protagoniza el XVI Congreso EM+FI de la Fundación Caja Rural de Segovia, en el Teatro Juan Bravo. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido de la "desestabilización" mundial que está generando Donald Trump "sin más límites" que los que se impone "él mismo", al tiempo que ha reclamado a la Unión Europea que "preserve su influencia y competitividad".

"Si uno se respeta, personalidades como el presidente Trump también lo hará", ha resumido durante su participación en el el XVI Congreso EM+FI de la Fundación Caja Rural de Segovia, donde el exdirigente gubernamental ha repasado los principales "desafíos" económicos y geopolíticos actuales.

Durante su intervención, moderada por el economista José Carlos Díaz, González ha advertido sobre la "desestabilización del orden mundial" provocada por líderes como Donald Trump y Vladimir Putin, así como por la "creciente influencia" de Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

"Trump trata a todos los actores internacionales como subordinados y no reconoce límites más que los que él mismo se impone; su enfoque ha desordenado las relaciones globales y pone de manifiesto la necesidad de contrapesos", ha señalado el expresidente. En su opinión, la firmeza de mandatarios como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, demuestra que "solo quienes establecen límites claros obtienen respeto en la arena internacional".

Sobre Rusia y China, González ha señalado que Putin mantiene "ambiciones de restaurar el imperio ruso" y que la expansión de China plantea "retos de distribución de poder global", mientras que la capacidad tecnológica de su población joven "ofrece oportunidades y riesgos por igual".

Por otra parte, se ha referido a la reciente firma de acuerdos comerciales entre Europa e India, donde ha destacado el potencial de un país "con gran población joven y capacidades tecnológicas avanzadas, aunque con un marco administrativo aún complejo y desordenado".

En cuanto a la situación europea, González ha subrayado que "Europa es un continente envejecido y no puede limitarse a mirar hacia el suelo; debe mantener la mirada en el horizonte para preservar su influencia y competitividad".

En este contexto, ha destacado la "recuperación progresiva" del papel de Alemania en Europa y ha planteado la necesidad de modernizar la Política Agraria Común, evitando "que las tensiones entre extrema izquierda y extrema derecha condicionen el futuro del sector agrícola y comercial europeo".

"El mundo se corregirá porque los ciudadanos no tienen vocación de siervos. Europa debe superar su burocracia y garantizar mecanismos eficaces para empresas y autónomos, manteniendo un equilibrio entre regulación y dinamismo económico", ha asegurado el expresidente español, que afirma mantener "una visión optimista".