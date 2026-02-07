'Female Landscape' Llega Por Primera Vez A Valladolid Con Una Jornada Dedicada A Las Mujeres En La Animación - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa cinematográfica internacional 'Female Landscape' llega a Valladolid en su tercera edición, como Ciudad Creativa del Cine UNESCO, con una jornada dedicada a las mujeres en la animación que se ha celebrado en el Espacio Seminci con el objetivo de poner en valor el talento de las mujeres y promover el diálogo entre comunidades creativas.

El acto ha contado con una breve bienvenida por parte de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y la codirectora de Seminci, Mariona Viader, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En esta nueva edición, dedicada a las mujeres en la animación, ha tenido lugar la proyección de un*programa especial de cortometrajes animados con una pluralidad de miradas provenientes de las Ciudades Creativas de Lódz, Potsdam, Vicente López, Wellington y Valladolid.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda con algunas creadoras del mundo de la animación en España como son Lucía Sampedro, Roco Gómez, María Luquero, María Manero y Pilar Díaz Pardo.

'Female Landscape' es una iniciativa nacida en Lódz (Polonia) y Potsdam (Alemania), Ciudades Creativas de Cine de la Unesco, organizada para dar visibilidad al talento y a las obras de mujeres en la industria cinematográfica a que Valladolid ha sido invitada por primera vez, junto a Vicente López (Argentina) y Wellington (Nueva Zelanda).

Espacio Seminci ha contado con las proyecciones de 'Heardpickles' de Katarzyna Miechowicz. Lódz, Polonia. - 'Después del eclipse', de Bea Blankenhorst. Vicente López, Argentina. - 'La propiedad del nombre', de Roco Gómez Magaña. Valladolid, España. - 'Patchwork', de María Manero. España. - 'Tesoro', por Lucía Sampedro. Valladolid, España. - Capítulo piloto de la serie 'Titan Tofu', de María Luquero. España. - Tráiler de 'Decorado', por Pilar Díaz Pardo. España.