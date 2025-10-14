Femur celebra a la mujer rural en la entrega de sus Premios Nacionales por la Igualdad - FEMUR

Los premiados, entre los que están Sonsoles Ónega o Antonio Resines, recuerdan sus vínculos con el medio rural a través de anécdotas

SEGOVIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha celebrado por adelantado, el Día Internacional de la Mujer Rural con la entrega de la décimo novena edición de sus Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre que se ha celebrado en el Teatro Juan Bravo de Segovia y ha reconocido a la periodista Sonsoles Ónega o al actor Antonio Resines, entre otros.

La gala ha contado con la asistencia de más de 230 mujeres rurales que se han sumado a la celebración llegadas desde toda la geografía española, si bien las actividades han comenzado pasadas las 10.00 horas con la recepción de las participantes.

La vicepresidenta primera de Femur, María Teresa Barrio, se ha referido a la importancia del asociacionismo para las mujeres rurales en una jornada informativa sobre el tema que persigue impulsar la creación y consolidación de asociaciones de mujeres en el medio rural, como herramientas fundamentales para aumentar su visibilidad, fortalecer su liderazgo y promover su participación activa en la toma de decisiones.

PREMIOS

El momento álgido del acto ha llegado precisamente con la entrega de premios cuya presentación ha corrido a cargo de la periodista Consuelo Berlanga.

La secretaria general de la federación, Elena García, ha sido la encargada de leer el acta de la directiva de Femur que ha determinado conceder los galardones a la periodista Sonsoles Ónega, al coreógrafo Javier Castillo 'Poty', a la cantante Shaila Dúrcal, el psicólogo Carlos Valiente y a la mujer rural Petra García.

También al actor Antonio Resines y a la presentadora y actriz Irma Soriano, aunque cuestiones médicas y familiares, respectivamente, les han impedido acudir a recoger su galardón, aunque ambos han enviado videos de agradecimiento y reconocimiento a la labor de Femur y a las mujeres rurales.

El actor Antonio Albella ha recogido el premio de Resines confiando en poder merecerlo él mismo algún día y la propia Berlanga ha recogido el de Irma.

Cada premiado ha contado con su propia proyección de imágenes repasando diferentes momentos de su trayectoria y Berlanga ha destacado también diferentes aspectos de la vida profesional y personal de todos ellos.

También ha habido un espacio para los recuerdos, anécdotas, el humor, la música y el baile. La madrileña Sonsoles Ónega, hija del periodista Fernando Ónega, ha sido la primera en subir al escenario y también en despedirse ya que tenía que preparar su programa de tarde. Se le ha concedido el Premio Mujer 2025 "por su trabajo en televisión siempre comprometido con el mundo rural, y por sus personajes literarios de mujeres fuertes y valientes que defienden sus derechos".