La Feria de Día de Palencia contará con ocho casetas que ofrecerán bebida y tapa a cuatro euros

PALENCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Agencia de Desarrollo Local, ha presentado una nueva edición de la Feria de Día, una de las citas "más esperadas" dentro del programa de las Fiestas de San Antolín y que, en esta ocasión, reunirá a ocho establecimientos hosteleros que ofrecerán tapas acompañadas de bebida a un precio de cuatro euros.

La actividad se prolongará entre el 28 de agosto al 6 de septiembre y contará con dos localizaciones: la Plaza Pío XII y El Salón, en las que se instalarán las ocho casetas.

Este año destaca la incorporación de dos establecimientos que participan por primera vez, La Comandancia (Zona Pío XII) y La Malhablada (Zona Salón), que se suman al resto de participantes: Casco Viejo y Green Dorner Kebab en Plaza Pío XII; y Bowling Sport, Punto de Encuentro, Cervecería Nueva Essencia y Cervecería Metropolitan en El Salón.

Durante la presentación de la actividad, la concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento, Judith Castro, ha destacado la importancia de esta iniciativa en las fiestas subrayando que es una actividad pensada para un público "muy variado" dentro de San Antolín.

En este sentido ha insistido en que "anima y da vida" a las calles, "creando un ambiente atractivo para que los palentinos y visitantes disfruten de la gastronomía local", ha puntualizado. "Además, genera un flujo constante de personas que aprovechan para participar en otras actividades de la ciudad, funcionando como un eje de conexión con el resto de la programación", ha continuado.

La organización ha cerrado acuerdos de colaboración con algunas marcas comerciales como Coca-Cola, Agua de Lebanza, Bodegas Remigio Salas y Bodegas Torondos, para reforzar la proyección del evento.

Además, como parte de la programación complementaria a la Feria de Día, está prevista la actuación del grupo 'Los 4 Kantones', el jueves 28 de agosto. El horario de apertura de las casetas será de 12.30 a 16.30 horas en turno de mañana y de 20.00 a 01.30 horas por la tarde.

Además, los sábados 30 de agosto y 6 de septiembre, así como el día 2 de septiembre, las casetas permanecerán abiertas de forma ininterrumpida.