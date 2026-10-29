La Feria de Empleo reúne en Soria a 58 empresas y más de 700 puestos de trabajo en 43 ocupaciones profesionales

V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación #SoriaEmplea. - EUROPA PRESS

SORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V Feria de Empleo, Emprendimiento e Innovación #SoriaEmplea acoge desde este jueves a 58 empresas de la provincia y ofrece más de 700 puestos de trabajo correspondientes a 43 ocupaciones profesionales diferentes.

La Cámara de Comercio de Soria, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), celebra un evento cuyo objetivo es "facilitar el encuentro directo entre las empresas que necesitan incorporar personal y las personas que buscan una oportunidad laboral o desean mejorar su situación profesional".

La feria contará con 58 empresas y organizaciones participantes con espacio expositivo. De ellas, 48 han registrado ofertas de empleo, y once más lo hacen online, con un total de 117 ofertas y más de 700 puestos de trabajo.

"Los datos ponen de manifiesto la existencia de necesidades reales de contratación en la provincia y la importancia de facilitar herramientas que permitan conectar las vacantes disponibles con los perfiles profesionales adecuados", según han señalado desde la Cámara de Comercio.

SECTORES MÁS DEMANDADOS

La oferta de empleo refleja la diversidad de perfiles que demandan las empresas sorianas, desde puestos operativos hasta profesionales técnicos y especializados.

Entre las ocupaciones con mayor número de vacantes destacan los peones agrícolas, los peones de manufactura en general, los auxiliares de enfermería y los técnicos de mantenimiento.

También existen oportunidades para personal de limpieza, camareros, peones ganaderos, enfermeros, cocineros y empleados administrativos.

El análisis sectorial de los puestos disponibles, una vez excluida una oferta agrícola extraordinaria de gran volumen, sitúa a la industria, la producción y el mantenimiento a la cabeza, con 105 puestos de trabajo, el 34,9 por ciento de las vacantes analizadas. Le siguen la sanidad y los servicios sociales, con 68 puestos (22,6 por ciento), y el sector agrario, ganadero y medioambiental, con 38 (12,6 por ciento).

La hostelería y la restauración reúnen otras 28 vacantes, mientras que el ámbito de la limpieza y los servicios generales suma 21. La relación se completa con puestos de administración, tecnología y servicios profesionales; logística, almacén y transporte; construcción y oficios especializados; y comercio, ventas y atención al cliente.

OFERTA Y DEMANDA

"Esta variedad de perfiles evidencia la necesidad de adaptar la orientación laboral y la formación a los requerimientos de las empresas y de facilitar que las personas interesadas conozcan las oportunidades existentes en Soria", añaden desde el órgano cameral.

La Cámara considera fundamental trabajar para que la oferta y la demanda de empleo de la provincia se encuentren, para facilitar así que las empresas accedan al talento que necesitan y que las personas en búsqueda de empleo conozcan las oportunidades laborales disponibles.

En este sentido, la Institución Cameral agradece la colaboración e implicación del Servicio Público de Empleo de la Junta, el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, el Campus Duques de Soria, la Dirección Provincial de Educación y Caja Rural de Soria, "por trabajar de la mano por el empleo y el futuro de Soria".

Además de las oportunidades laborales, la feria ofrece un programa de talleres, ponencias y encuentros empresariales, así como un Escape Room.