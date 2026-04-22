La Feria del Libro de Ávila arranca con una treintena de actividades y presencia de Noemí Valiente y Germán Delibes

Feria del Libro de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Ávila ha abierto este miércoles sus puertas en el Mercado Grande con la presencia de nueve casetas y una programación integrada por una treintena de actividades que se extenderán hasta el domingo.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha inaugurado esta feria que se ha convertido ya en una cita obligada en el calendario cultural de la ciudad y que cuenta con la participación de los libreros abulenses, de la Asociación de Novelistas Abulenses La Sombra del Ciprés y de la Asociación Cultural Abulensis.

Todos los libreros -Letras, Medrano, Los incomprendidos, Notas, Entre líneas y Atenea- cuentan con casetas en el Mercado Grande, a las que se suma otra para La Sombra del Ciprés; una más para las editoriales abulenses -Ambulibro, Doctor Buk, La Estrella Azul y Mundo Libre Libros- y la caseta del Instituto Geográfico Nacional, que se unió el año pasado por el interés que despiertan sus publicaciones.

Las casetas estarán abiertas de forma ininterrumpida hasta el domingo de 11.00 a 21.00 horas y completarán su actividad con una programación integrada por una treintena de actividades que se desarrollan en una carpa de gran tamaño también instalada en el Mercado Grande y en el Episcopio, espacio municipal que durante todo el mes de abril acoge actividades enmarcadas en la Feria del Libro.

Con el lema 'Entre culturas', la Feria del Libro de Ávila dedica especial atención al acercamiento de otras culturas, con la japonesa como protagonista de talleres de pintura, ikebana y literatura, al tiempo que se dedica también espacio a la literatura infantil y juvenil.

ACTIVIDADES

Por ello, en el primer día de esta cita cultural, además de rendir homenaje a Librería Calvo's, que cerró sus puertas en enero tras cuatro décadas de trayectoria, se ha contado con la abulense Noemí Valiente, que ha presentado 'La pandilla del ajedrez 2: robo en el taller' (Dr. Buk), y también con Germán Delibes, con 'El abuelo Delibes' (Destino).

La primera de las jornadas completas de la Feria del Libro será, precisamente, la del 23 de abril, Día del Libro, cuando la actividad comenzará a las 11.00 horas con el certamen 'Una narración en una hora', en el que se proporcionará a los participantes una frase con la que deberán comenzar o que deberán incluir en un relato corto que tendrán que escribir en una hora. Los ganadores se darán a conocer el 26 de abril.

La programación dedicada a la cultura japonesa contará con un taller de ikebana (técnica de arreglos florales), a partir de las 12.00 horas, con la profesora Hiromi Nakanishi y, ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, habrá una mesa redonda sobre la experiencia creativa, que incluirá un debate en torno a las distintas culturas y su influencia en la creación literaria.

También se incluirá la presentación de dos obras: 'Nómadas y errantes', del Colectivo Letras del Cambio, y 'Bendito asesinato' (Círculo Rojo), del novelista británico criado en Lima (Perú) Robert Gammon, que continúa con este título la saga de novela histórica iniciada con 'Los titanes del Pacífico'.