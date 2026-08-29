La Feria de Teatro de CyL finaliza este sábado con más de 29.000 espectadores

XXIX edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SALAMANCA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Teatro de Castilla y León clausura este sábado, 29 de agosto, su vigesimonovena edición en Ciudad Rodrigo (Salamanca) con un balance total de más de 29.000 espectadores y la participación de casi 300 entidades profesionales acreditadas, después de cinco jornadas en las que la programación ha mantenido su desarrollo pese a las condiciones meteorológicas del miércoles y el jueves.

El encuentro escénico ha acogido entre el martes 25 y este sábado 29 de agosto un total de 60 representaciones correspondientes a 46 espectáculos, con propuestas de teatro contemporáneo y clásico, títeres, circo, danza y artes de calle para públicos de todas las edades.

Según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, la "práctica totalidad" de los espectáculos ha registrado aforos completos y se ha constatado un ligero crecimiento de los procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid.

Además, ha destacado las nuevas alianzas con el Principado de Asturias y el Gobierno de La Rioja, que se suman a las ya existentes con Extremadura y Aragón, y ha definido la cita como "principal foro de encuentro" con los profesionales de Portugal, no solo por la programación, con un diez por ciento de montajes lusos, y los asistentes del sector del país vecino, sino también por las reuniones formales e informales mantenidas a lo largo de cinco días.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas registradas en parte de dos de las jornadas, no ha tenido que suspenderse ningún espectáculo, gracias al cambio de escenario en la noche del miércoles para el montaje de circo 'Morpha', de la Compañía Andrea Ríos, desde los Jardines de Bolonia a la sala polideportiva José Ángel Gómez Sánchez.

Por su parte, el programa de animación infantil Divierteatro, dedicado este año al juego como herramienta de creación, ha reunido en la plaza del Buen Alcalde y del Conde a unos 1.700 niños a partir de los tres años, con una ligera disminución de asistentes en la lluviosa mañana del jueves.

El programa de esta vigesimonovena edición ha incluido 46 espectáculos procedentes de 14 comunidades autónomas españolas y Portugal, con un 65 por ciento de los montajes provenientes del occidente peninsular, mientras que Castilla y León ha aportado 17 compañías, el 37 por ciento del total, seis de ellas con su primera participación en la Feria.

Así, el público y los profesionales han podido disfrutar estos días en las salas y el entorno monumental mirobrigense de 15 estrenos, nueve absolutos, cuatro en castellano y dos en España, dentro de un programa donde el 80 por ciento de los títulos han sido inéditos en Castilla y León y el 92 por ciento han sido producidos en el último año.

La Feria de Teatro está organizada por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la Asociación Cultural Civitas.

Asimismo, han colaborado en su vigesimonovena edición el INAEM, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de La Rioja, el Principado de Asturias, la Asociación Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo y Comarca (Afecir) y la Coordinadora de Ferias de Artes escénicas del Estado COFAE.