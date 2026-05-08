La Feria de Tierras Altas convertirá a Villar del Río (Soria) en el escaparate de la micología de primavera

SORIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de Villar del Río acogerá el fin de semana del 15 al 17 de mayo la V Feria Micológica de Tierras Altas que busca dar visibilidad a esta comarca que tiene un gran potencial micológico con sus más de 30.000 hectáreas de montes regulados, y convertirla en escaparate de la primavera micológica.

El objetivo de la cita es desestacionalizar la oferta turística con una apuesta con producción de primavera en el noroeste de Soria que permite optimizar recursos a través de la coordinación de distintas entidades, según han informado desde la Asociación Montes de Soria.

La feria regresa así a la localidad que la vio nacer, puesto que la Feria Micológica de Tierras Altas se muestra de forma itinerante por los pueblos de la Mancomunidad.

El fin es vertebrar el territorio y poner en valor los recursos micológicos, pero también patrimoniales, gracias a su amplio programa expositivo que se desarrollará en tres escenarios dentro de la localidad.

Por un lado, se contará con la nave municipal donde se podrá contemplar la exposición MICOhábitats, el Photocall micológico, las mesas interpretativas de Setas comestibles, setas tóxicas, setas sin interés culinario y secuencias de evolución.

También la venta de productos micológicos (quesos, embutidos, artesanía, productos elaborados, cestas, otros accesorios seteros) e información micológica, en horario de 17.00 a 21.00 horas el viernes, de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 el sábado y de 11.00 a 15.00 horas el domingo, así como las charlas y actividades programadas.

En este mismo espacio habrá otras actividades como la visita guiada a la exposición a las 17.30 horas del 15 de mayo, el taller demostrativo de cocina micológica 'Cocinando el bosque: Setas, caza y frutos silvestres', a cargo de Luis Alberto Simón del restaurante El Cenador de Quintanar de la Sierra.

También el homenaje-reconocimiento a José Antonio Lucas y José María Barrio, a las 20.00 horas, por su apuesta personal y profesional por la gestión del recurso micológico en Castilla y León, haciéndolo extensible al servicio de Medio Ambiente.

La primera jornada se cerrará, a las 21.00 horas con el fallo del concurso de Fotografía Micológica, que celebra su cuarta edición y cuyas imágenes se podrán contemplar en el Lavadero durante toda la feria.

En la jornada del sábado, los actos comenzarán a las 10:30 horas con una ruta micológica guiada que partirá desde la nave municipal hacia los montes del entorno. Para esta actividad es preciso contar con el permiso de recolección de Montes de Soria.

Se viajará en coches particulares y los participantes estarán acompañadas por los guías Jorge, Tonxu y Juan Cruz y a las 13.00 horas tendrá lugar la charla impartida por Juan Cruz Vozmediano, del Centro de Estudios Micolosa de Miranda de Ebro, sobre la estacionalidad de las setas, y a la misma hora comenzará la degustación de tapas micológicas y vino de la Ribera del Duero soriana o agua.

Esta segunda actividad tiene un precio de 3 euros y aquellos que prueben las tapas participarán en un sorteo, el domingo 17 de mayo a las 15.00 horas, de una cesta de productos micológicos y de Tierras Altas, valorada en 100 euros.

Además, durante todo el fin de semana se servirán raciones y tapas con setas como materia prima fundamental en muchos bares y restaurantes de Tierras Altas.

La mañana se completará con la comida micológica popular que ofrecerá entremeses, rancho riojano y pastel de boletus confitado, a las 15 horas, en la carpa instalada junto a la feria, pudiéndose comprar los tickets en el stand de Montes de Soria.

Por la tarde, se reanudará la actividad a las 18:30 horas con una charla dinámica sobre el papel de los hongos en las selvas centroafricanas y en la evolución humana, a cargo de Antonio García Tabernero de la Universidad de León, y de 20.00 a 20.30 horas se recibirán los pinchos participantes en el IV Concurso amateur de pinchos micológicos, cuyo fallo tendrá lugar al finalizar.

Los actos que se desarrollan en la nave municipal concluirán el domingo 17 de mayo durante la mañana, a las 12:00 horas, con una charla sobre las bondades culinarias de las levaduras y otros hongos microscópicos a cargo de Jorge Lafuente García (micólogo).

Posteriormente, a las 13.00 horas, el taller de Armonía de Setas y Vinos de Soria, a cargo de Fernando Ligero, que presentará la bodega Lunas de Castromoro y el maridaje de vinos y setas que dirigirán Cristina Aldavero (Ingeniera Agrónoma y especialista en análisis sensorial de alimentos) y Jorge Jiménez (micólogo y presidente de la Asociación Micológica de El Royo).

El domingo también está prevista una nueva degustación de tapas micológicas con vino de la Ribera del Duero soriana, a las 13.00 horas y se clausurará la IV Feria Micológica de Tierras Altas a las 15.00 horas.

MÁS ESCENARIOS

El segundo escenario de esta Feria micológica será el lavadero municipal, donde se podrá disfrutar de la exposición MICOgrafía y de la muestra de las fotografías del concurso amateur, en el horario de apertura de la Feria.

Por último, la carpa ubicada en el área recreativa, acogerá las actividades infantiles previstas para que la micología llegue hasta los más pequeños.

Este espacio permanecerá abierto el viernes de 17.30 a 20.30, el sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 y el domingo de 11.00 a 14.00 horas.