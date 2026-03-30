La Feria de Valladolid adelanta a septiembre la segunda edición del Technology Show para pymes

Cartel de la segunda edición del Technology Show en la Feria de Valladolid. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid adelanta a septiembre, en concreto los días 23 y 24, la segunda edición del Technology Show, la feria especializada en soluciones tecnológicas para pequeñas y medianas empresas.

"Ese adelanto obedece a la búsqueda del mejor momento para la celebración de la feria atendiendo al calendario de actividades de expositores y visitantes", ha explicado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera edición de Technology Show sentó las bases de un evento que tiene entre sus objetivos contribuir a la transformación digital del tejido empresarial de la región, un proceso que actualmente es "lento y poco homogéneo", según el Observatorio Digital 2025 realizado por el Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova).

El abanico de sectores a los que se dirige Technology Show incluye desde comercio hasta servicios, fabricación, ciberseguridad, gestión documental, big data, inteligencia artificial o comercio online, entre otros.

Esta cita, en cuya primera edición participaron empresas y startups de España y Portugal, se enmarca en la colaboración entre Feria de Valladolid y la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical).

Este formato incluye diferentes escenarios de trabajo, una exposición comercial donde se presentan soluciones aplicables a las pymes, un programa de conferencias y presentaciones de casos de éxito, espacio específico para startups y emprendimiento y zonas para encuentros espontáneos entre la oferta y la demanda.