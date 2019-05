Fernández Antolín (Cs) no se siente "huérfano" ante la falta de contacto con Vicente

Publicado 21/05/2019 13:24:01 CET

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Valladolid, Martín Fernández Antolín, ha reconocido que la todavía portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar Vicente, no se ha puesto en contacto con él, pero que no se siente "huérfano" por ello.

"Respeto su decisión", ha asegurado, aunque no ha tenido ocasión de hablar con ella, según ha apuntado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Preguntado por si se siente "huérfano" al no haber establecido comunicación con su predecesora, ha afirmado que está "muy bien acompañado" por su equipo, que representa el "presente y futuro" de Ciudadanos en la Alcaldía. "La orfandad la sentiría si no tuviese un equipo como el que me apoya", ha apostillado.

Por último, ha insistido en que prefiere que se hable "de los ciudadanos, no de Ciudadanos".