Fernández cree que Sánchez ha eludido dar explicaciones sobre muchos asuntos como mantener a Ábalos como diputado

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido dar explicaciones este jueves sobre muchos asuntos "de la trama de corrupción del Partido Socialista" y sobre su Gobierno y ha citado a modo de ejemplo los motivos por los que destituyó a José Luis Ábalos como ministro pero le mantuvo como diputado, un asunto que ha considerado "absolutamente clave".

Pablo Fernández ha tachado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado de "francamente decepcionante" y ha insistido en que el presidente del Gobierno no ha dado las explicaciones que debería haber dado".

"Siguen quedando muchísimas incógnitas sobre una trama de corrupción que tenía su epicentro en el corazón mismo, en el seno del Partido Socialista, como es la Secretaría de Organización", ha aseverado el de Podemos que ha recordado que Santos Cerdán, que fue secretario de Organización del PSOE, está en la cárcel, y ha situado a José Luis Ábalos en "el camino de la cárcel".

A esto ha añadido que Sánchez "no ha contestado" o "no ha explicado de forma adecuada y suficiente" los motivos por los que el PSOE usaba tanto dinero en efectivo y los criterios por los que una vez se usaba dinero en efectivo y otras veces transferencias bancarias.

Por otro lado, ha recordado que cuando Pedro Sánchez hablaba de la corrupción del Partido Popular y de la corrupción de Mariano Rajoy afirmó que no bastaba con pedir perdón y que si uno tenía la máxima responsabilidad se deberían asumir responsabilidades.

"Lamentablemente, después de un caso sangrante de corrupción en el seno, en el corazón, en el epicentro del Partido Socialista, como es la Secretaría de Organización, nadie ha asumido responsabilidad alguna en el Partido Socialista y Pedro Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad", ha reprochado el político de la formación morada.

Pablo Fernández ha advertido de que el electorado de izquierdas "penaliza mucho más la corrupción" que el electorado de derechas que, según ha aseverado "asume, tolera y consiente la corrupción". "De hecho --ha añadido-- el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa, es un partido calificado por la UCO como una organización criminal para delinquir y el electorado del Partido Popular le sigue votando sabiendo que son unos corruptos".

En este sentido, ha llamado a construir una alternativa al bipartidismo que esté "limpia de corrupción" y que no se deba a los bancos ni a las grandes multinacionales y a los grandes intereses económicos. Fernández ha reivindicado una fuerza política que tenga las manos libres "para deberse única y exclusivamente a la ciudadanía".