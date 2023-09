Fernández culpa a la Junta de acometer "políticas asesinas" en residencias en el Covid que "llevaron a la muerte"

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha culpado a la Junta de acometer en las residencias de ancianos durante la pandemia de Covid-19 "políticas asesinas" que condujeron a la muerte, algo que el PP ha rechazado y le ha llevado a reclamar al procurador que retire estas palabras del diario de sesiones de las Cortes.

Fernández, durante su intervención para defender una Proposición No de Ley (PNL) enfocada a acometer un "cambio radical" en el modelo residencial, ha recordado que en los dos meses más duros de la pandemia fallecieron en la Comunidad, según sus datos, 2.338 mayores con COVID, "más del 70 por ciento de ellos fallecieron en las residencias".

Para el procurador de Unidas Podemos esta situación se dio como consecuencia del "protocolo de la vergüenza" a través del que, como ha relatado, la Junta "dio orden de no trasladar a mayores de residencias a hospitales y provocó la muerte de todos ellos de forma indigna".

"La única responsabilidad de asesinar, de mandar a la muerte a más de 2.000 mayores, fue el PP, que dio la orden expresa de no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales, condenándolos a la muerte, fue el Partido Popular", ha defendido.

Esta declaración ha llevado a que la procuradora 'popular' María de las Mercedes Cófreces tomara la palabra desde su escaño para reclamar al representante de Unidas Podemos que retirara esas palabras, algo que llevó a que el procurador Pablo Fernández a matizar para señalar que se llevaron a cabo "políticas asesinas", unas palabras sobre las que la 'popular' volvió a solicitar su retirada, algo que finalmente no fue aceptado por el representante de UP.

Ante esta aseveración el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, quien ejerce su labor como médico, ha reseñado en una intervención posterior sobre otra cuestión, que en ningún caso recibió entonces orden alguna de no trasladar a los ancianos, algo que, como ha explicado, la Junta dejó bajo el criterio médico. "Nunca se me dijo que estaba prohibido trasladar", ha zanjado.

Del mismo modo, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, quien también intervino en relación a una PNL sobre el lobo, se ha referido al asunto, ya que durante la pandemia él y su partido eran responsables de la Vicepresidencia de la Junta y de la Consejería de Sanidad. "Durante esos meses hicimos todo lo posible por disminuir el daño, y no se puede decir que hubo políticas asesinas, hubo políticas para intentar disminuir el daño", ha defendido.

Esta cuestión ha centrado parte del debate de la Proposición No de Ley presentada por Fernández que finalmente ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox pese a contar con el apoyo del PSOE y UPL-Soria Ya.

En concreto, como ha explicado Pablo Fernández, la pretensión de la iniciativa era lograr "un cambio radical" en el modelo residencial en Castilla y León con el fin de corregir la situación actual que supone que "más del 70 por ciento de las plazas residenciales en la Comunidad sean privadas".

El representante de la formación morada se ha referido también al Proyecto de Ley presentado por la Junta sobre esta tema y que insiste en una "vorágine privatizada". "Dejan a las personas mayores y sus familias al albur de sus condiciones económicas, incentivando esa privatización y ahondando en la desigualdad de un servicio que debería ser igual para el conjunto de la ciudadanía, independientemente de su capacidad adquisitiva indistintamente de su nivel de renta".

Ante esta situación, Fernández ha propuesto un cambio de paradigma para que "lo público" sea la regla general y "lo privado" lo puntual, a lo que ha sumado una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

No obstante, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca se ha mostrado en contra de la iniciativa de Unidas Podemos y ha utilizado una retahíla de calificativos simulando el modelo que suele utilizar Pablo Fernández, algo que posteriormente fue afeado por éste.

"Estas propuestas en apariencia bien intencionadas, bondadosas, benévolas, parten de aquellos que abrazan abiertamente la ideología más deplorable, abyecta, atroz, execrable, aberrante, maligna, vomitiva y genocida de la historia de la humanidad", ha relatado.

Para Suárez Arca el modelo propuesto por Unidas Podemos es el de aquellos que "desean abolir la familia, que se confabulan para romper España y que aborrecen la civilización".

Finalmente, la procuradora 'popular' Noemí Rojo Sahagún ha insistido en que la PNL es una "repetición" de la presentada en 2020 y la ha enmarcado en un "claro ejercicio de vagancia y de oportunismo".

"A ninguna persona se le va a condicionar la calidad del servicio, la prioridad o la urgencia de la atención a la participación económica del usuario. No ha habido, no hay y no habrá ningún retroceso de derechos, ninguno y muchísimo menos de este tipo", ha señalado, tras lo que ha garantizado que esta PNL "toca de lleno" en uno de los ejes vertebradores de "todas" las políticas del Gobierno.