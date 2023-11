Fernández ensalza la "extraordinaria labor" de Montero y reivindica "enormes avances"

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas-Podemos y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha ensalzado este miércoles la "extraordinaria labor" de la exministra de Igualdad, Irene Montero, al frente de este Ministerio en el anterior Gobierno de la nación y ha reivindicado los "enormes avances" conseguidos en España en los últimos cuatro años.

Fernández ha aprovechado su intervención en el debate de una PNL del Grupo Socialista en materia de violencia de género para hacer "una loa" y un "reconocimiento" a la "extraordinaria labor" de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, y "muy especialmente" en materia de la lucha contra la violencia machista "en la que en estos cuatro años ha habido enormes avances".

"De hecho --ha reivindicado también el procurador de Unidas-Podemos-- España ha cambiado enormemente en esta materia".

Dicho esto, Pablo Fernández ha lamentado que haya gobiernos autonómicos en los que, "no solamente no ha cambiado" la lucha contra la violencia de género, si no que "han retrocedido" e "involucionado enormemente" en materia de lucha contra la violencia de género y ha recordado en este punto a las 53 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año, tres de ellas en Castilla y León, lo que ha definido como "feminicidio".

"A las mujeres se las está matando y en esta tierra sufrimos un Gobierno que niega la existencia de la violencia de género, que niega la existencia de la violencia machista. Esto es indecente y esto es verdaderamente infame", ha sentenciado el de Unidas Podemos que ha explicado a los políticos del PP que "no se puede soplar y sorber a la vez" y que "no puede estar en misa y repicando".

"Ustedes no pueden decir que luchan contra la violencia de género cuando gobiernan con aquellos que niegan sistemáticamente la violencia, la existencia de la violencia de género", ha continuado Pablo Fernández que ha reprochado al PP de Castilla y León que gobierne con un partido encabezado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León --Juan García-Gallardo, de Vox, "que vilipendian, que insultan y que mancillan a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género".

Pablo Fernández ha advertido al PP de que no puede gobernar "con aquellos que se manifiestan con muñecas hinchables" y "con aquellos que denuestan y que denigran constantemente a las mujeres", lo que ha tildado de "auténtica vergüenza" y ha acusado a los 'populares' de haber "traicionado", "engañado" y "condenado" a las mujeres de Castilla y León por pactar con quienes niegan la violencia machista.

"Ya no les voy a llamar ni siquiera a la reflexión porque sé que ustedes no van a ratificar, porque por un sillón ustedes pasan por encima de todo, pasan por encima de las mujeres, pasan por encima de la lucha de la violencia de género", ha concluido.

Pablo Fernández ha trasladado todo su apoyo, "como no puede ser de otra manera", a la iniciativa del Grupo Socialista en materia de violencia de género ante la proximidad en el tiempo con el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que, "como todos los años por esta fecha, es tan necesario llevar a cabo y más en una Comunidad" como Castilla y León, ha considerado.